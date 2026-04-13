Lamine Yamal lanza un desafío: "A ver si el Cholo me hace un favor..."

Lamine Yamal ha calentado esta tarde la previa del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona de Champions League con un mensaje directo a Diego Pablo Simeone. El joven delantero azulgrana quiere ser protagonismo en el campo y se ha mostrado convencido de que la remontada es posible tras el 0-2 de la ida en el Camp Nou.

"Tenemos un equipo lleno de jugadores que pueden remontar el partido por sí mismos"

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado para eso y espero que poder marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador", afirmó en rueda de prensa.

El Barça afronta el encuentro con la obligación de remontar y Yamal dejó claro que cree en ello: "Creo que tenemos un equipo lleno de jugadores que pueden remontar el partido por sí mismos y por eso estoy confiado en mi equipo".

Avisa: lucharán hasta el final

"Si quedamos eliminados, será luchando hasta el final, no dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr, dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más porque estamos seguros de que no está acabado y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí", abundó Yamal.

El extremo insistió en la importancia de mantener la identidad del equipo: "La clave es no pensar que es un milagro remontar" y apostó por "jugar como sabemos, con intensidad, pero sin perder nuestro juego". "El Barça lleva muchos años detrás de la Champions. Tenemos muchas ganas de pasar la ronda, somos el Barça. Creemos que podemos pasar y unirnos en todo para que siga así", apuntó.

"Somos todos de la casa"

Además, destacó el compromiso del vestuario: "Creo que somos un equipo joven. Somos todos 'culers'. Lo hemos demostrado muchas veces. Creo que lo que hemos hecho toda la temporada, luchar por el escudo. Tenemos muchas ganas de estar en las semifinales y mañana lo haremos todo. La Champions tiene este condicionante y es muy importante por partidos como el de mañana. Somos todos de la casa, todos queremos el Barça, lo amamos y haremos todo hasta el final", manifestó.

Sobre su reacción en el último partido en el Metropolitano, quiso restarle importancia: "En todos los partidos hay mucha tensión y son cosas del juego, pero ya es pasado. Estamos pensando en el partido de mañana y cuando no han salido las cosas, intento ayudar al equipo, dar el máximo y nada más. Es lo único que me importa", explicó.

Responde a las críticas

El joven atacante también habló de las críticas recibidas en las últimas semanas: "Se me ha cuestionado mucho por mi nivel, lo de la pubalgia, pero he llegado a estos momentos, cuando salen los jugadores de verdad y tengo muchas ganas de que llegue mañana", confesó.

Por último, Yamal miró al futuro con ambición. "Espero que pueda tener un Mundial y una Champions porque son las dos competiciones más importantes dentro del fútbol", indicó, recordando además su sueño de infancia: "Marcar goles con el Barça en la Champions League". "Eso es lo que más feliz me hace", concluyó.

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