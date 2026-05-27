Alexia Putellas se despide del Barça: "Seguiré con mi carrera, pero lo mejor ya lo he conseguido"

"Hoy he prometido que me abriría en canal". Y cumplió su promesa. Con la voz quebrada, lágrimas inevitables y el Camp Nou rendido a sus pies, Alexia Putellas puso punto final a la historia más grande que ha vivido el FC Barcelona Femenino. No fue solo la despedida de una capitana. Fue el cierre emocional de una era que ayudó a construir desde que el fútbol femenino apenas encontraba espacio en los focos.

"Cuando llegué, ser futbolista ni siquiera estaba reconocido como profesión", recordaba en su vídeo de despedida. Una frase que resume mejor que cualquier estadística el viaje de una generación entera. Alexia llegó al Barça siendo una niña. Después tuvo que irse porque no había equipo de su edad, pero a los 18 años el Barça la volvió a llamar. "Era un momento familiar muy difícil. Me dijeron que iba a ser un emblema, pero pensé que qué me estaban contando", confesó. Y terminó siendo mucho más que eso.

Porque durante 14 temporadas no solo levantó títulos. Transformó la dimensión del equipo. Convirtió un proyecto en una referencia mundial. El legado que deja es gigantesco: 38 títulos, dos Balones de Oro, más de 500 partidos y 232 goles. Cifras de leyenda para una futbolista que llevó al Barça a conquistar Europa y a llenar estadios que años antes estaban vacíos.

"Es la decisión más importante de mi vida, no existe un único factor para tomarla. Por la exigencia conmigo misma, por lo que el Barça supone para mí y mi familia, sentía que continuar podía desdibujar el camino que hemos hecho. Levantar la cuarta 'Champions' ha sido el momento perfecto", ha explicado la centrocampista de Mollet del Vallès.

"Ayer sentía un vacío enorme, me dolía mucho el corazón..."

Pero su despedida es una decisión meditada y un final escogido. "Me encuentro bien físicamente, seguiré con mi carrera, pero lo mejor de mi carrera ya ha pasado, ya está hecho", admitió. Una reflexión poco habitual en el deporte de élite, donde casi nadie quiere admitir que existe un momento perfecto para marcharse.

"Ayer sentía un vacío enorme, me dolía mucho el corazón, y hoy estoy llena de amor, muy feliz", ha confesado Alexia Putellas.

A sus 32 años, Alexia encara ahora el que podría ser el último gran contrato de su carrera. Y lo hace después de despedirse en una temporada redonda, con el Barça conquistándolo todo y sus compañeras manteándola entre aplausos y emoción. El barcelonismo, eso sí, ya imagina otro regreso: "¿Entrenadora? ¿Directora técnica? ¿Presidenta del Barça?", deslizó Xavi Llorens, entrenador de la Selección Femenina de Cataluña, durante la despedida.

Quizá por eso su adiós deja esa sensación de "historia perfecta", como recalcó Alexia para cerrar su discurso. Porque la historia del Barça... es la historia de Alexia Putellas.

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