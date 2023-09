Así será el proceso judicial al que se enfrenta Luis Rubiales: ¿Fue o no una agresión sexual?

¿Es o no una agresión sexual el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en las celebraciones tras ganar el Mundial? Esa es la clave y el principal punto que deberá resolverse en el proceso judicial que se abre contra el suspendido presidente de la RFEF tras lo acontecido en el estadio de Sídney.

El tribunal tendrá que valorar si ese beso no consentido, como ratificó la jugadora en su comunicado, se puede tipificar o no como una agresión sexual con la ley en la mano. La delantera del Pachuca ha decidido denunciar el beso que recibió sin su consentimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol y eso ha activado el mecanismo para que la Audiencia Nacional decida si fue o no una agresión sexual. Si es así, Rubiales se enfrentaría a entre uno y cuatro años de cárcel, y sería inhabilitado.

"Ella no puede reaccionar simplemente le agarran la cabeza y le dan un beso", explica la abogada Paloma Cienfuegos.

"Hay que ver si ese acto tiene un claro significado sexual"

"Un beso no consentido hoy día se califica agresión sexual", considera Lucía Avíles, magistrada especialista en violencia de género.

"Hay que ver si ese acto tiene un claro significado sexual", indica Alejandro Gámez, abogado penalista.

Las jugadoras lo tienen claro y fueron realmente conscientes de la gravedad de lo ocurrido en el autobús.

"Cuando realmente somos conscientes es en el autobús. Una de las veteranas nos dijo: 'Ojo, chicas, que lo que acaba de pasar es muy serio'", ha explicado Laia Codina a Catalunya Radio.

Si se demuestra la agresión sexual, Luis Rubiales se expone a una pena de cárcel que va entre 1 y 4 años de prisión. De lo contrario, todo se quedaría en una multa económica.