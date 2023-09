Última hora del caso Luis Rubiales en directo: el de Motril renuncia a su cargo de presidente de la RFEF

El presidente del CSD se pronunció ayer en 'Carrusel Deportivo' sobre la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF...

"El expresidente ha hecho lo que tenía que hacer. Es lo que le habíamos pedido la ciudadanía española. Es una buena decisión porque beneficia al fútbol español. No sólo lo respetamos, sino que lo compartimos".

¿Ha hablado con él? "No he hablado con Rubiales desde el jueves antes de la Asamblea y ni me lo ha comunicado Pedro Rocha. Bien está lo que bien acaba", dijo Francos.