Así se enteraron las jugadoras de la gravedad del beso de Rubiales: "Era un abuso de poder del jefe"

Laia Codina, defensa central de la selección española y del Arsenal, habló en Catalunya Radio sobre la crisis desatada por Luis Rubiales tras su beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del Mundial. La ex del Barcelona fue contundente y desveló cuándo se dieron cuenta de la gravedad del 'caso Rubiales': "Fuimos conscientes de todo, del beso y de los gestos de Rubiales en el palco cuando estábamos en el autocar, cuando regresábamos al hotel. Una compañera dijo que esto era serio, que teníamos que condenarlo porque era un abuso de poder del jefe".

Codina asegura que ella también habría denunciado a Rubiales, tal y como ha hecho su compañera en la selección femenina: "Sí, hubiera hecho lo mismo... Jenni lo ha pasado mal y no se merecía esto después de lo que para ella, y para todas, significaba haber ganado un Mundial [...] "No se puede normalizar de ninguna manera, no se puede tolerar. Y todas las personas que no nos ayudan, no las queremos".

Destitución de Jorge Vilda

La zaguera del Arsenal también ha deseado lo mejor a Jorge Vilda tras su destitución como seleccionador: "Si la Federación lo ha decidido así, es porqué lo creía oportuno. Veremos ahora cómo le va a Montse Tomé. Le deseo lo mejor".

Codina analizó la situación del fútbol femenino, que estará en huelga en las dos primeras jornadas de la Liga F: "El fútbol femenino es real, no hay diferencia con el masculino. Ellos tienen facilidades, ayudas y nosotras queremos la misma estructura. Pedimos gente con capacidad de llevar esta estructura".