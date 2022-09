El Madrid despierta a tiempo y termina goleando al Mallorca para seguir líder

El Real Madrid sigue fuerte e imbatido en esta Liga Santander, hoy les tocó a los merengues sufrir y remontar ante un Mallorca que puso en aprietos a los locales en la primera parte pero que no aguantó las embestidas de su rival en los últimos 30 minutos.

Hasta 5 cambios introdujo Carlo Ancelotti de cara al partido de hoy, dio descanso a Carvajal, Tchouaméni y Modric y se vio obligado a meter a Hazard y Rüdiger por las lesiones de Benzema y Militao. Algunos esperaban un paseo militar en el Bernabéu pero el horario, los cambios de Ancelotti y una increíble defensa del Mallorca hicieron ver lo contrario muy pronto.

Una bestialidad de Valverde salvó al Madrid antes del descanso

Un partido sin espacios, así quiso plantear el Mallorca el encuentro, los blancos jugaron muy en estático y durante la primera parte apenas pudieron incomodar al equipo de Aguirre, que aguantaba sin aparentes problemas con un 5-4-1. Hazard y Vinicius se encasquillaron en jugadas individuales y solo algunos disparos desde fuera pusieron en peligro al guardameta balear.

El susto para el equipo blanco llegó a balón parado, donde el Mallorca cuenta con un auténtico especialista, Muriqi abrió el marcador con un cabezazo que batió a Courtois y puso nervioso al Bernabéu. Justo antes del descanso respondió Valverde con un golazo estratosférico que levantó a la parroquia blanca, condujo durante 50 metros para terminar con un zurdazo en carrera y a la escuadra que hundió al Mallorca justo antes del descanso.

El Madrid despertó a tiempo y terminó goleando

No tardó mucho Ancelotti en meter a Modric, Camavinga y compañía, Ceballos se fue aplaudido y con la cabeza alta, pero Hazard, desaparecido, no aprovechó la oportunidad. Vinicius, que no estuvo nada acertado y que entró en todas las trampas de Maffeo, desequilibró el partido en el minuto 70 tras un jugadón de Rodrygo.

El Madrid había remontado y el Mallorca ya estaba rendido. Rodrygo también aprovechó la titularidad gracias a una magistral segunda parte que culminó con un golazo que sentenció a los baleares.

Los blancos terminaron goleando pero sufrieron y mucho para dar la vuelta al partido, otra victoria pero otra remontada, el Madrid siempre sufre pero siempre gana. Hasta Rüdiger se estrenó con goleador merengue. Inicio impoluto del Madrid, 15 de 15, 5 de 5 y líder en solitario de la Liga.