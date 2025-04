Ana Maradona, hermana del exfutbolista argentino: "Me dijo que le dolía el alma"

Las hermanas de Diego Armando Maradona han comparecido este jueves en la octava jornada del juicio que se está celebrando en el Tribunal en lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, y dónde se debe determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del astro argentino, acaecida el 25 de noviembre de 2020.

Claudia, Rita y Ana Maradona, hermanas de 'El Pelusa', han comparecido ante el tribunal y Ana, la mayor de todas, ha recordado la última vez que vio a su hermano con vida.

"La última vez que lo vi a mi hermano fue en la clínica donde se operó de la cabeza. Fue después de la operación y lo vi bien. Después él se quejó y le pregunté si le dolía algo. 'Sí, el alma', me respondió", ha señalado Ana Maradona, de 74 años.

Tanto Ana como Claudia han asegurado que Diego Maradona era un hermano "presente, amoroso" y que siempre les repetía que las quería "ver bien". Además, Ana Maradona ha relatado que se enteraron a la vez de la muerte del 'Diez'.

"Nos llamaron para decir que se descompuso. Nos enteramos y nos fuimos con mis hermanas. Allá ya estaban las hijas y la mamá de ellas. Cuando llegamos nos enteramos de que había fallecido. Nos lo dicen las chicas (las hijas de Maradona)", recordó Ana Maradona.

Claudia Maradona ha afirmado que fueron los médicos los que discutieron lo que era mejor para su hermano y que ellas no opinaron sobre qué hacer con Diego Armando Maradona.

"La internación iba a ser muy difícil por el carácter que iba a tener mi hermano y se proponía entre todos la domiciliaria. No me acuerdo bien quién lo propuso, pero era de común acuerdo de todos", contó Claudia.

Ana y Claudia Maradona coincidieron en apuntar el complicado carácter de su hermano como paciente y que sólo se dejaba atender por Leopoldo Luque.

"Luque sí lo revisaba. Mi hermano se dejaba atender por él", aseguró Ana.

"Luque era el médico de confianza de mi hermano. Reemplazó a Cahe que era el médico de él de más chico. Luque se encargaba de su salud", señaló Claudia Maradona.

"No me gustó verlo mal el día de su cumpleaños. Lo ví viejito y con tristeza"

Claudia también detalló que "la última vez" que vio a Diego fue antes de la pandemia de coronavirus. "Lo visitábamos en la casa de Bella Vista", explicó la hermando de Maradona.

"En la clínica (Olivos) no tuve contacto con ningún médico de mi hermano, pero al único que conocía era a Luque. Lo ví en el verano de 2019. Del encuentro participaron las tres hijas, Verónica Ojeda, el neurocirujano y Cosachov. Nos juntamos en la cafetería", recuerda Claudia.

"Charlamos sobre la posibilidad de llevarlo a una casa o que siga el tratamiento en una clínica. La internación sería difícil y se decidió llevarlo a la vivienda del country San Andrés. Las hijas de Diego decidieron externarlo", indicó Claudia Maradona.

"Tras la muerte, no volví a tener contacto con Luque y el resto del personal de salud. No me gustó verlo mal el día de su cumpleaños. Lo ví viejito y con tristeza", reconoció la hermana de Maradona.

Disputa por la marca Maradona

A menos de una hora para comenzar la octava jornada del juicio, el tribunal de San Isidro se ha visto obligado a ordenar un receso para discutir si darle lugar a las preguntas referidas a la disputa por la marca comercial Maradona, por la que dos de las hermanas del astro -Claudia Nora y Rita Mabel- serán llamadas a declarar en una causa paralela iniciada por la denuncia de Dalma y Gianinna, hijas de Diego.

Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, fue interrumpido en reiteradas ocasiones por el abogado defensor de las hermanas del exfutbolista, Pablo Jurado, quien al comienzo de la audiencia había solicitado al tribunal que el interrogatorio se limitara "al objeto de esta causa".

Claudia Maradona explicó que fue en 2019 cuando Diego les cedió "los derechos de las marcas".

"Estuvimos al lado de él todo un verano, creo en 2019, tuvimos una charla familiar y él manifestó eso. Él nos dejó los derechos de las marcas", señaló Claudia.

"En vida solo me daba regalos. Después sí, algo que nos dejó a nosotras, la marca", explicó Claudia Maradona, quien reconoció que percibe mes a mes los ingresos de la marca comercial a través de su hermana Rita Mabel, que preside la sociedad que la administra.

La marca comercial Maradona comprende, entre otras cosas, el usufructo de los derechos comerciales, de imagen y de propiedad intelectual asociados a Diego Armando Maradona, incluyendo productos como indumentaria deportiva, perfumes y hasta material audiovisual.

¿Quiénes están siendo juzgados y a qué pena se enfrentan?

En el mediático juicio en las afueras de Buenos Aires están siendo juzgados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. También está procesada la enfermera Gisela Madrid.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

