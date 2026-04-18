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Tchouaméni lo tiene claro: "Lo próximo con Vinícius será irnos del campo"

El francés también recuerda los pitos del Santiago Bernabéu y asegura que fue convertido "en chivo expiatorio".

Tchouam&eacute;ni en un partido con el Real Madrid

Tchouaméni en un partido con el Real MadridEFE

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Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Aurélien Tchouaméni no pudo estar en el Allianz Arena en la eliminación del Real Madrid ante el Bayern por sanción, pero su figura sigue siendo clave en el equipo blanco tras una temporada en la que ha pasado de ser cuestionado a imprescindible.

"El nivel de presión en el Madrid es diferente, la gente va a hablar de todo lo que hagas, sea bueno o malo"

Aurélien Tchouaméni

El centrocampista francés recordó en el Pivot Podcast los momentos más complicados que vivió en el Santiago Bernabéu, cuando fue señalado por la afición: "Fui convertido en chivo expiatorio. En los primeros 10-20 minutos el estadio pitaba cada vez que tocaba el balón. Esa situación o te destruye, o piensas 'así son las cosas', veamos qué puedo controlar, y lo único que puedo controlar es mi rendimiento. El nivel de presión en el Real Madrid es algo diferente. La gente va a hablar de todo lo que hagas, sea bueno o malo".

Tchouaméni explicó cómo ese contexto le ayudó a crecer mentalmente: "Todo el mundo hablaba de mí, de mi forma de jugar. Hace uno, dos años era un mal jugador, me abuchearon en el estadio, así que sentí que había pasado por mucho, y definitivamente me ayudó mentalmente. Ahora sé que no importa lo que haga, la gente va a hablar, así que simplemente no le presto atención. Jugar para el Real Madrid es el escenario más grande en el deporte: la presión es un privilegio".

"Le llamaron mono"

El internacional francés también se pronunció sobre el episodio racista vivido por Vinícius en Champions ante Prestianni y dejó clara la postura del vestuario: "Le llamaron mono. Siento que el próximo paso será dejar de jugar. No vamos a permitir que vuelvan a ocurrir esas escenas".

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