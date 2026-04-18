Asencio, hospitalizado por su gastroenteritis: ha perdido 6 kilos en dos semanas

Raúl Asencio ha tenido que acudir a un hospital para someterse a pruebas médicas después de que su estado haya empeorado en los últimos días a causa de la gastroenteritis que arrastra desde la pasada semana.

Tal y como ha adelantado la cadena Cope, el central ha perdido seis kilos en apenas dos semanas, lo que ha llevado a los servicios médicos a tomar la decisión de realizarle más pruebas. Tras ser atendido, el jugador regresó a su domicilio para continuar con su recuperación.

Su ausencia en la convocatoria del pasado martes para el partido de vuelta ante el Bayern de Múnich ya generó sorpresa, aunque el club explicó entonces que se debía a un proceso gastrointestinal. El futbolista se había retirado del entrenamiento previo al viaje y al día siguiente no pudo estar disponible para Álvaro Arbeloa. Pero lejos de mejorar, su situación ha ido empeorando hasta requerir atención hospitalaria.

Cuarto proceso vírico esta temporada

Se trata, además, de un problema recurrente esta temporada. Es la cuarta vez que Asencio causa baja por un proceso vírico o digestivo. A finales de noviembre ya se perdió el partido en Montilivi por gastroenteritis, en un momento crítico para la defensa. En diciembre, un proceso febril le dejó fuera de la Copa del Rey ante el Talavera, y en febrero una gripe le impidió entrenar antes del duelo ante la Real Sociedad, aunque en esa ocasión sí pudo jugar.

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