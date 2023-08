Dimisión de Luis Rubiales, última hora en directo: Asamblea de la RFEF tras su beso a Jenni Hermoso

Esas fueron las primeras palabras de Hermoso sobre el gesto de Rubiales. Fue ya en el vestuario junto a sus compañeras, minutos después de lo ocurrido, durante un directo de la futbolista, que no quería que nada eclipsara la histórica victoria de la selección femenina. El presidente de la RFEF no solo no se disculpó, sino que tachó de 'tontos' a aquellos que criticaron su gesto en la entrega de medallas.