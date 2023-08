Casillas, Díaz, Montero, Tebas... todas las reacciones al discurso de Rubiales: "Esto es inaceptable, se acabó..."

El discurso de Luis Rubiales ha sorprendido a mucha gente tras anunciar que no va a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de su actitud tras la final del Mundial femenino que logró España el pasado domingo.

Su discurso ha provocado múltiples reacciones de todo tipo. Una de las primeras ha sido la del exportero del Real Madrid, Iker Casillas, que en cuanto acabó la Asamblea publicó un tweet señalando lo siguiente: "Vergüenza ajena". El tweet está siendo viral en redes y ya tiene más de 14.000 me gusta.

Compañeras de la selección de Jenni Hermoso, como Alexia Putellas, se han sumado a la fiesta con tweets catalogando la situación de "inaceptable". "Se acabó. Contigo compañera", añade al tweet.

Borja Iglesias: "He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien..."

Por su parte, el delantero del Real Betis Balompié, Borja Iglesias, ha reaccionado con el siguiente tweet: "Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera".

Previamente se muestra contundente con Luis Rubiales asegurando que se siente "triste y decepcionado".

Y añade otro tweet al hilo con lo siguiente: "Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Su compañero de equipo, HéctorBellerín, se ha sumado a las críticas con un mensaje muy contundente en sus historias de Instagram: "Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. De representar a nuestro país con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede alguien quedar impune".

Y concluye así: "El fútbol es una herramienta social para avanzar y progresar, el machismo no debería tener sitio dentro de este sistema".

Y más reacciones: "Me sangran los oídos", dijo David de Gea del Manchester United al concluir el discurso de Rubiales.

Desde los banquillos se suman también a las reacciones

El mundo del fútbol no se ha quedado callado y Quique Setién es otro de los que ha alzado la voz: "Creo que ya se ha manifestado todo el mundo y que ha quedado muy claro que su comportamiento es inaceptable. Un comportamiento que nos ha sorprendido a todos y que trasladó una imagen de nuestro fútbol que nos ha hecho mucho daño", señaló Setién. Y concluyó así: "Estos comportamientos no deberían suceder, por lo que me parecía oportuno que dimitiera".

Luis Enrique, exseleccionador español, ahora técnico del PSG, fue preguntado en rueda de prensa y se limitó a elogiar la labor de Rubiales: "Ha reconocido sus errores y no creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto... La labor del presidente para mí, sobresaliente".

El tweet de Yolanda Díaz. "Rubiales no puede seguir en el cargo"

Yolanda Díaz, presidenta de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, ha sido otra de las que se ha sumado a las reacciones del discurso de Rubiales con un tweet. Hay que recordar que el partido político Sumar fue uno de los que denunció a Rubiales a lo largo de esta semana.

Reacción de otros políticos

Irene Montero ha mostrado su apoyo a Jenni Hermoso con otro tweet tras la Asamblea extraordinaria. Esto ha dicho la ministra de Igualdad en funciones: "Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola".

El ministro a la Presidencia Félix Bolaños ha compartido lo siguiente en sus redes sociales: "La sociedad española no quiere ni machismo ni machistas. La España real es la que celebra la victoria de las jugadoras en el Mundial, no esta vergüenza. El feminismo nos hace mejores. Actuaremos".

Javier Tebas, presidente de LaLiga: "A Rubiales le interesa mentir y presentarme como un conspirador..."

Las reacciones se suceden y el siguiente en reaccionar tras Yolanda Díaz ha sido el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en donde acusa a Luis Rubiales de "mentir y presentarme como un conspirador para parapetarse en una falsa equidistancia y salir del paso de sus escándalos y desmanes. Nada más lejos de la realidad".

En el tweet, Tebas también señala que "es imposible atribuir a ningún absurdo complot su comportamiento misógino y deleznable cuando el daño reputacional para todo el fútbol español ya es inevitable".

Rafa Del Amo dimite de la Federación Española

El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, Rafa del Amo, ha dimitido por su desentendimiento con Rubiales.

Además, ha sido el único presidente federativo presente en la asamblea de este viernes en no dar su confianza a Luis Rubiales, al considerar que este último debía presentar su dimisión tras el beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial.

"¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?"

Así ha justificado su decisión Rubiales: "Aquí no se trata de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos. Desde hace cinco años van a por mí con todo, por tierra, mar y aire. Decenas de querellas, denuncias en los juzgados... Siempre son los mismos...".

Y añadió lo siguiente: Estoy sufriendo una cacería. ¿Es tan grave como para que yo me lleva habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Les voy a decir algo: no voy a dimitir. ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?".