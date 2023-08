Las 5 frases más polémicas de Luis Rubiales: del "falso feminismo" al "ole tus huevos"

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha comparecido durante la Asamblea extraordinaria en una rueda de prensa explosiva. El mandatario federativo se niega a dimitir tras su polémico comportamiento en la final del Mundial femenino. Ha contestado a todas las críticas y se ha explicado para defenderse de las acusaciones. Contundente y con gesto serio, el motrileño ha denunciado que sufre una "cacería" durante todo su mandato. Lamenta su 'tocada' en el palco, pero asegura que el beso a Jenni Hermoso fue "un piquito consentido". También arremete contra el "falso feminismo, una gran lacra en este país".

Su gesto a la entrepierna

"Me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste (refiriéndose a Vilda) y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de 'ole tus huevos', le pido perdón a la su majestad la reina, nunca me he comportado así en un palco. No me justifico, perdón".

El beso a Jenni Hermoso

"El deseo que podía tener dando ese beso era el mismo deseo que podría tener dándole un beso a mi hija, aquí no había dominio".

"Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración".

Sobre el comunicado de Jenni Hermoso

"El comunicado no lo termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está haciendo un asesinato social".

Carga contra el "falso feminismo"

"El falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando. No les importan las personas".

"Políticos como Yolanda Díaz, Echenique o Montero se han referido a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Esas personas están tratando de asesinarme públicamente y me voy a defender como todo español, en los juzgados".

"¿Qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente?".

Otras acusaciones

"Se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, de usar dinero federativo mal empleado... Nunca en mi vida he hecho eso y no van a encontrar nada".

"Estoy sufriendo una cacería. ¿Es tan grave como para que yo me lleva habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Les voy a decir algo: no voy a dimitir. ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?".