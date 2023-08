Rubiales pide perdón por la 'tocada' en el palco: "En un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo"

Luis Rubiales no va a dimitir.Pese a que en las últimas horas estaba más fuera que dentro, el presidente de la RFEFha dado la sorpresa. Seguirá en el cargo.Ha pedido perdón "sin paliativos" por la 'tocada' en el palco de Sídney en la celebración del Mundial. Justifica el gesto obsceno de tocarse la entrepierna en alusión a lo que "ha pasado este ultimo año" junto a Jorge Vilda, entrenador del equipo. "Cuando en un momento de euforia pues me agarré esa parte del cuerpo", ha explicado en la Asamblea General Extraordinaria en Las Rozas.

"A otro nivel, pero mucho más pequeñito lo que te han querido hacer a ti, me lo están haciendo a mí. Un discurso falso tratando de transformarlo en verdad", ha explicado. "Hemos sufrido por mucho, hemos pasado por mucho, hemos tragado mucho, pero hemos estado juntos". "Me emocioné muchísimo hasta el punto de llevarme las manos ahí", ha defendido en Las Rozas.

Rubiales dice que su 'tocada' fue por un momento único y una reacción a la euforia: "En el momento en el que nada más ganar el Mundial, tu primera reacción (habla de Vilda) fue girarte al palco y dedicármelo. Yo te lo dediqué también y dije 'no, no, tú'. Y en ese momento te hice esa seña de 'ole tus huevos'".

El presidente de la RFEF ha manifestado que "desde luego" que tiene que pedir disculpas a la reina Letizia, a la infanta Sofía, a la Casa Real y a "todo aquel que se haya sentido ofendido porque entiendo que ha sido un gesto poco edificante". "Mis más sinceras disculpas. Me conocéis. He estado en infinidad de actos, en infinidad de actos y nunca me había comportado así. La emoción era grande y habíamos sufrido mucho. No me justifico, perdón", ha sentenciado en esta cuestión.

El beso a Jenni Hermoso

Rubiales ha explicado ante la Asamblea su polémico beso a Jenni Hermoso: "Sobre el pico quiero dar mi explicación también y decir que quien vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas allí y ante millones de personas de manera televisada, ante mi familia e hijas... el deseo que tenía en ese beso era el mismo que dándole un beso a una de mis hijas. Ni más, ni menos. No hay deseo ni posición de dominio. Eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en los medios, tanto los que rinden pleitesía a Tebas como los que brindan pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país".

Asegura que se trató de un beso consentido. "En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó a mí del suelo y me cogió de las caderas y las piernas. Al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije que se olvidara del penalti. Ella me contestó y me dijo 'eres un crack'. Y yo le dije: "¿Un piquito?". Y ella me dijo que 'vale'", ha enunciado el presidente de la RFEF. "Ella dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que no termino de entender", ha apostillado.