¿Por qué abuchearon a Marc Cucurella durante el España-Francia de semifinales de la Eurocopa?

Una de las anécdotas, por decirlo de alguna manera, que nos dejó el vibrante España-Francia de semifinales de la Eurocopa 2024, fueron los inexplicables pitos de gran parte de la grada del Allianz Arena de Múnich al jugador español Marc Cucurella.

Silbado y abucheado durante los primeros minutos...

Durante los primeros minutos del encuentro el lateral de 25 años fue silbado y abucheado insistentemente por un sector del estadio cada vez que este entraba en contacto con el balón.

Al principio pocos se dieron cuenta pero no tardó mucho en ser una constante durante los 30 minutos iniciales en los que no pocos aficionados se volcaron en contra del defensa del Chelsea. Costaba entender el por qué ya que Cucurella no había realizado declaraciones polémicas en la previa del partido ni obviamente ninguna entrada dura a algún jugador francés.

La mano no pitada en el España-Alemania, la única 'razón'

Sin embargo, la única explicación que podía existir ante la multitud de pitos fue la mano del catalán que Anthony Taylor, árbitro principal del España-Alemania de cuartos de final, no señaló como penalti en el minuto 107 de la prórroga y que podía haber supuesto el 1-2 a favor de los germanos.

El hecho de que el colegiado inglés no pitara esta acción de Cucurella es la única razón por la que miles de aficionados decidieron 'vengarse' y recordarle al español que Alemania no estaba en ese partido de semifinales por culpa de esa acción que, evidentemente, todos los seguidores alemanes entendían que debía ser señalada como punible.

¡España, a la final!

En lo referido a lo puramente futbolístico, la selección de Luis de la Fuente sumó ante Francia su sexta victoria consecutiva en la Eurocopa, récord histórico, para remontar el gol de Muani en el 9' y plantarse en la quinta final de su historia en este torneo.

Un golazo de Lamine en el 21' y uno en propia puerta de Koundé al tiro de Dani Olmo fueron suficientes para darle la vuelta al marcador y dejar por el camino a una de las selecciones más potentes del mundo.

Lamine supera a Pelé

Precisamente la perla del Barça -y ya del fútbol mundial- batió un récord histórico solamente con pisar el césped del Allianz Arena como uno de los once jugadores titulares: superó a la leyenda Pelé como el más joven en jugar unas semifinales de un Mundial o una Eurocopa (16 años y 362 días). Y no contento con esto estableció otro que será difícil de igualar: el goleador más joven de siempre en una Eurocopa. El próximo sábado, un día antes de luchar por el título, cumplirá 17 años.

España jugará así la final el próximo domingo 14 de julio ante la ganadora de la otra semifinal de hoy: Inglaterra o Países Bajos. 'La Roja' también optará a su cuarto trofeo en este campeonato, lo que sería un récord histórico (empatada con Alemania con 3) tras los ganados en 1964, 2008 y 2012. Precisamente perdió la única final, la de 1984, ante Francia.

