Neutralizan la etapa 16 de la Vuelta por las protestas: han cortado un árbol y bloqueado la carretera cerca de meta

Al igual que ocurrió en la etapa del pasado miércoles en Bilbao, la etapa 16 de la Vuelta a España ha sido neutralizada a ocho kilómetros de meta por las protestas contras el Israel-Premier Tech, unas protestas en las que se ha tirado un árbol en el ascenso al Alto de Groba y se ha bloqueado la carretera en la parte final de la subida al Castro de Herville, el último puerto del día.

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta", ha informado la organización de la Vuelta a España por su emisora oficial.

La Vuelta a España se ha visto obligado a dar por finalizada la etapa 16, entre Poio y Mos Castro de Herville, a ocho kilómetros de meta por las protestas que se registraban en las inmediaciones de la meta.

Anteriormente las fuerzas de seguridad hubieron de retirar un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.

El colombiano Egan Bernal (Ineos) se ha adjudicado la victoria en la decimosexta etapa de la Vuelta a España cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 kilómetros de meta por las protestas que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada. Bernal se impuso en un atípico sprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado.

Protestas en Combarro (Poio)

Cientos de personas han secundado las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza, al paso por Pontevedra de la caravana ciclista de la Vuelta, con el clamor de 'No es una guerra, es un genocidio'. La prueba deportiva, cuya decimosexta etapa ha salido de Combarro (Poio), no ha logrado esquivar las movilizaciones que se están sucediendo por toda España por la participación del equipo Israel–Premier Tech.

En el caso de la ciudad de Pontevedra, donde la convocatoria ha tenido mayor respaldo, los manifestantes se han concentrado en dos puntos, en el puente de A Barca y en la rotonda de la calle Manuel del Palacio, ambos plagados de banderas palestinas. Gritos como 'No es una guerra, es un genocidio', pero también, 'Las niñas de Gaza no son una amenaza', además de 'El sionismo es terrorismo' o 'Israel asesina, La Vuelta patrocina' se han sucedido a medida que el pelotón pasaba por las inmediaciones de los concentrados.

