Muere el ciclista paralímpico Kieran Modra al ser atropellado por un coche mientras entrenaba en Adelaida

El ciclista paralímpico Kieran Modra ha fallecido a los 47 años de edad tras ser arrollado por un coche mientras llevaba a cabo uno de sus entrenamientos.

El deportista entrenaba con su bicicleta en la ciudad australiana de Adelaida cuando fue arrollado por un vehículo que viajaba en la misma dirección. Según apunta '9News', el ciclista murió en el acto a pesar del intento de los servicios sanitarios de salvar su vida. La policía ya está investigando cuáles pudieron ser las causas del impacto.

"Estamos de luto por la pérdida de Kieran Modra, una verdadera leyenda paralímpica y una figura muy popular en toda nuestra comunidad. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Kieran en este momento triste", ha publicado la cuenta oficial de Twitter de los Juegos Paralímpicos.

Kieran Modra consiguió cuatro medallas de oro y cuatro de bronce en los Juegos Paralímpicos entre 1988 y 2016. Su trayectoria en los Juegos comenzó en Barcelona 1992 y además consiguió dos medallas de plata en los Juegos de la Commonwealth de 2014, que tuvieron lugar en Glasgow.

La cuenta de Facebook Royal Society for the Blind (RSB), equivalente a la ONCE en España también ha mostrado sus condolencias. "Nos entristece mucho escuchar el fallecimiento de nuestro seguidor y amigo, Kieran Modra, en un accidente de bicicleta", han añadido.