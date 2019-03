Mikel Landa se queda sin podio por un segundo: "Estoy contento pero no lleno del todo"

El ciclista español Mikel Landa (Sky) se ha mostrado este sábado "contento pero no lleno del todo" tras su participación en el Tour de Francia 2017 en la cual ha finalizado cuarto a tan solo un segundo del podio marcado por Romain Bardet (Ag2r), a falta del paseo en los Campos Elíseos del domingo.

"Estoy contento por la victoria de Froome, es un compañero mío y es para lo que hemos trabajado. Estoy contento pero no lleno del todo. Ojalá tenga la oportunidad de volver aquí a jugar mis bazas, ojalá esto no me vuelva a pasar", explicó.

Con respecto a la escasa diferencia que le ha hecho perder el podio, ha declarado que es "una lástima" y que quizá haya sido un fallo no "buscar el último segundo en todas las etapas". "Es una lástima que después de tantos kilómetros y tantos finales en alto... Nunca vas buscando el último segundo y quizá esa sea mi falta de experiencia. Los dos segundos han podido estar en lo que pasó el jueves o en los dos segundos que perdí el día que ganó Barguil", puntualizó.

Preguntado por su futuro, explicó que, a partir de ahora, será un hombre "de grandes vueltas" y que dentro de poco desvelará su futuro. "Espero haber dado un pasito más y haberme ganado ser jefe de filas en una 'grande'. A partir de ahora seré un hombre de grandes vueltas y correré en el equipo que me quiera como capitán. Prontito anunciaré mi futuro", finalizó.

Este sábado se ha celebrado la penúltima etapa de este Tour de Francia 2017 donde, salvo catástrofe, Chris Froome (Sky) se alzará con su cuarta ronda gala y se quedará a tan solo uno de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, con cinco maillots amarillos cada uno.