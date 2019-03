Gesto inédito en el mundo del ciclismo: la temporada empieza sin azafatas en el podio

LA VUELTA A ESPAÑA QUIERE MANTENERLAS

La nueva temporada de ciclismo ha empezado con el Tour Down Under en Australia y lo ha hecho con un gesto hasta ahora inédito: no habrá azafatas en el podio. Mikel Landa abrió la veda opinando que era "lo mejor" para el ciclismo, y la organización parece haber dado un gran paso hacia la supresión de las azafatas.