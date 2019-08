Vilajosana ha mostrado su desacuerdo con un reportaje sobre el ciclismo femenino, considerándolo de "indignante y vergonzoso". "Un poco de respeto a la mujer ciclista que practica este deporte", pide a través de su cuenta de Twitter. "Deberían saber que las mujeres ciclistas ni vestimos así, ni pedaleamos en esas 'poses'", apostilla.

Además, ha contestado avarios usuarios de la citada red social. Uno de ellos le contestaba con una foto de otra ciclista, supuestamente en la misma 'postura' a lo que esta contestaba: "Misma pose???? Poco sabes de ciclismo...Fijate como agarra el manillar la de la revista, si la danesa Linda Willumsen que has puesto el ejemplo se cogiera asi subiendo ya estaria con los dientes en suelo. No he visto nunca ninguna mujer, ni hombre, agarrarse asi!", respondía.