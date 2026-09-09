Rodri pide perdón al Valencia tras ser 'cazado' en el banquillo: "Son malísimos"

Rodri Hernández ha pedido disculpas a los jugadores del Valencia después de que unas imágenes captadas durante el partido contra el Barcelona mostraran al centrocampista azulgrana realizando duros comentarios sobre el nivel del conjunto valencianista.

Las cámaras del programa 'El Día Después', de Movistar Plus, grabaron una conversación entre Rodri y Pau Cubarsí en el banquillo de Mestalla después de que el centrocampista fuera sustituido y ovacionado. El vídeo fue publicado posteriormente y eliminado poco después.

En las imágenes se podía escuchar al Balón de Oro hablando sobre el rendimiento del Valencia durante la goleada por 0-5. "Muy flojos, son muy flojos estos... Muy flojos. Son muy malos, tío. Son malísimos", dijo Rodri.

Rodri llamó a Gayà para disculparse

Los comentarios generaron repercusión después de la publicación de las imágenes y Rodri decidió ponerse en contacto directamente con el vestuario valencianista.

Según informó 'El partit de la una' de À Punt, el futbolista llamó al capitán del Valencia, José Luis Gayà, para pedirle perdón por sus palabras.

Además, Rodri solicitó al lateral que trasladara sus disculpas al resto de integrantes de la plantilla. El centrocampista trató así de zanjar la polémica después de que una conversación mantenida desde el banquillo terminara haciéndose pública.

"Es que no han pasado del centro del campo"

El vídeo también recoge otra parte de la conversación entre Rodri y Cubarsí. El centrocampista preguntó a su compañero por la clasificación del Valencia durante la temporada anterior. Cubarsí le respondió: "Quedaron a poco de Europa".

Rodri mostró entonces su sorpresa por el rendimiento que estaba ofreciendo el conjunto valencianista ante el Barcelona: "Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh? en la segunda parte", agregó el campeón del mundo.

El Barça terminó imponiéndose por 0-5 en Mestalla, en un partido en el que el conjunto azulgrana mostró una enorme superioridad.

Un Valencia muy diferente

La conversación llamó también la atención por la evolución experimentada por el conjunto valencianista durante los últimos años.

Cuando Rodri abandonó el fútbol español en 2019 para fichar por el Manchester City, el Valencia atravesaba una realidad deportiva muy diferente. Aquella temporada, el conjunto valencianista conquistó la Copa del Rey precisamente frente al Barcelona, terminó cuarto en LaLiga y consiguió clasificarse para la Champions.

Siete años después, Rodri se reencontró con Mestalla ya como futbolista azulgrana y acabó sorprendido por el nivel mostrado por el Valencia durante la goleada.

Unos comentarios que no estaban destinados a hacerse públicos, pero que fueron captados por las cámaras. Tras su difusión, el centrocampista reaccionó llamando personalmente a Gayà para disculparse con él y con toda la plantilla valencianista.