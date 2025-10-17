Begoña Alday: del Ártico a la Antártida, la mujer que desafía los límites del deporte

Begoña Alday ha demostrado que el frío extremo no es obstáculo para su determinación. Su nombre saltó a la escena internacional tras completar la Artic Ultra, una de las pruebas de resistencia más duras del mundo, con temperaturas que descienden por debajo de los -40 ºC. "Aquel desafío me enseñó que los límites casi siempre están en la mente", confiesa Alday. "Cada kilómetro en esas condiciones era un recordatorio de que la fortaleza mental es tan importante como la física".

Y es que esta no ha sido la única hazaña de Begoña, esta alavesa ha cruzado el canal del Beagle nadando desde China hasta la Antártida rodeada de depredadores marinos: "Estaban los lobos marinos siguiéndome, también las ballenas, las orcas...¿Qué mejor que te acompañen ahí, no?", confesaba Bego entusiasmada.

Alday es una amante de los retos extremos porque "escoger los caminos difíciles me ha aportado mucho", nos cuenta. Además, esta deportista, se motivó para empezar con este tipo de desafíos con un mensaje claro: "Yo me decía: 'Si la gente va y no se muere, yo también puedo hacerlo'".

Nadar en aguas congeladas o rodeada de animales peligrosos es asumir un riesgo que podría poner en alerta a sus más allegados, pero en su casa no le dan importancia porque "yo no soy kamikaze, en mi casa quién me conoce están más tranquilos que nadie. Siempre dicen: 'Esta no se muere'", nos confiesa la aventurera.

Entrenamiento en aguas gélidas y terrenos hostiles

Su nuevo objetivo es aún más ambicioso: convertirse en la primera mujer en completar un Iron Man en la Antártida, donde el viento, el hielo y la soledad serán rivales tan duros como la propia distancia. Pero la mayor preocupación de Bego es la natación: "la parte del nado es un sí o un no, es supervivencia", sentencia.

Para ello, Alday ha llevado su preparación al siguiente nivel. Hace unas semanas atravesó el canal del Beagle nadando en la punta más austral de América. "El agua estaba a apenas 6 grados. Cada brazada era una batalla contra mi propio cuerpo", relata.

La atleta también entrena largas sesiones de bicicleta sobre nieve y carreras con carga en terrenos helados, simulando las condiciones extremas que enfrentará en el continente blanco.

Inspirar a través del deporte extremo

Más allá de la hazaña física, Alday busca enviar un mensaje poderoso: "Si logro cruzar la meta en la Antártida, no será solo mi victoria; será un mensaje para todas las personas que creen que hay límites imposibles", asegura con determinación.

Un claro ejemplo de ello es su cuerpo de 53 kg, que soporta estas temperaturas extremas y lleva a Begoña a su límite: "Todo esto te come la energía. Yo no sé cuántas calorías como al día, pero no funciona", indicaba la alavesa.

Con el Iron Man antártico marcado en su calendario, Begoña Alday avanza con la misma pasión que la llevó a conquistar la Artic Ultra, demostrando que la aventura y la superación personal no conocen fronteras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.