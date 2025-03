195 kilómetros a -35º, el reto superado por Bego Alday

Aventurera. Con esa palabra se define Bego Alday, la vitoriana de 28 años que se ha convertido en la primera española en completar la Artic Ultra, una carrera de 195 kilómetros a través del Yukón canadiense, donde las temperaturas descienden hasta los -35º.

"Ha sido la experiencia más dura que he tenido en mi vida. Yo creo que la había subestimado un poco"

"Ha sido la experiencia más dura que he tenido en mi vida. Yo creo que la había subestimado un poco", explica Alday sobre el reto. Un desafío que casi acaba con su paciencia, según expresaba ella misma en un vídeo que grabó durante la carrera: "Estoy congelada, se me está congelando la mano. Llevo 60 kilómetros y estoy hasta las narices".

Aparte del frío y el cansancio, la vasca tenía que luchar contra su mente: "Hay una voz en tu cabeza que te está diciendo todo el rato que hay peligro. Tú le dices que no pasa nada, que un pasito más, y ella te dice que nos vamos a morir".

Para completar el reto, Alday tuvo que buscar su propia motivación: "Si no la termino ahora, me conozco y tendré que volver. ¡Y yo no quiero volver!".

"Primera persona 'no man' en hacer una Ironman"

Además de aventurera, la de Vitoria ha pasado por el Ejército, formando parte de la marina mercante. En una navegación por el Antártico, se le ocurrió su próximo desafío: completar una Ironman en ese terreno. "Tendré que nadar 38 kilómetros, pedalear 180 y correr 42, pero el reto más grande al que me enfrento es el frío", cuenta sobre una prueba que tan solo ha completado un triatleta danés.

Debido a esta pequeña tasa de éxito, Alday asegura que se va a convertir en la "primera persona 'no man' en hacer una Ironman en la Antártida".

El reto ya está puesto sobre la mesa, ahora le quedan diez meses de entrenamiento para convertirse en la primera mujer que completa uno de los desafíos más duros del planeta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com