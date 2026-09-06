Muere ahogado un conocido triatleta mientras disfrutaba de sus vacaciones familiares

Spencer Korwin, un conocido triatleta estadounidense ha muerto ahogado mientras nadaba en Shelter Island durante sus vacaciones familiares.

Korwin, de 38 años, neoyorkino de nacimiento, estaba casado y era padre de dos hijos, fue localizado muerto después de las 3 de la tarde del miércoles.

El triatleta disfrutaba de unas vacaciones en familia en esta popular zona costera del estado de Nueva York, la familia estaba alojada en un lujoso hotel de la zona. Korwin cruzó la calle para adentrarse en el estrecho de Shelter Island y tras no regresar del agua fue reportado como desaparecido.

El Departamento de Policía de Southold Town informó que se puso en marcha un "amplio operativo conjunto" en el que participaron varios departamentos de policía de la zona y la Guardia Costera para buscar a Korwin.

Las autoridades creen que Korwin murió ahogado accidentalmente, pero están a la espera de que la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk anuncie la causa y la forma oficial de la muerte.

Los residentes dijeron que las condiciones climáticas eran buenas y que no hubo nada "inusual" en la mañana en que Korwin desapareció.

"No hubo nada inusual", declaró John Kirincic, capitán del helicóptero Marine One del Departamento de Policía de Southold Town, a un conocido periódico de la zona. "No había niebla ni nada malo".

Su trayectoria deportiva

Korwin, quien se graduó de la Universidad de Syracuse en 2010, representó a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Triatlón de 2012 en Auckland, Nueva Zelanda.

Fue atleta patrocinado por Gatorade durante cinco años y dirigió su propio campamento de verano al aire libre para niños en Southampton durante el verano de 2020.

En 2021, Korwin fundó su propia empresa de fitness personalizada y salud integral especializada en el desarrollo de planes de salud integrales que se adaptan al estilo de vida de sus clientes llamada. Korwin Health & Wellness.

El trágico ahogamiento del miércoles llevó a los residentes de Shelter Island a advertir sobre las peligrosas condiciones del agua antes del fin de semana del Día del Trabajo.

"La gente no está familiarizada con las aguas de esta zona", declaró Laurie Eckardt, residente de Shelter Island, al reportero.

"Se trata de aguas abiertas donde las mareas, las corrientes y el tráfico de embarcaciones son factores que siempre se tienen en cuenta", dijo el jefe de policía de Shelter Island, Jim Read, señalando que la zona cercana al río Pridwin no suele considerarse peligrosa.

El funeral de Korwin está programado para el domingo por la tarde en el Templo Israel en Manhattan.