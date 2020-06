Así se originó el tiroteo que provocó la estampida en Toronto: "El despliegue policial no era suficiente"

"Veo a la gente empezar a correr, muchísima gente empujando y corriendo en tres direcciones diferentes", cuenta Alejandro Gaitán en una conexión con Antena 3 Deportes.

Los tiroteos dejaron cuatro heridos de bala y muchas lesiones por la estampida. A los periodistas les avisan de una posible amenaza: "Nos piden que nos tumbemos en el suelo y nos cubramos con un muro que hay de protección. No tuve miedo porque no me lo creí", cuenta Alejandro.

"Lo primero que piensas es: si hay disparos, se van a llevar a todos los políticos y a los jugadores de los Raptors. Que es lo lógico... pero la fiesta siguió como tal, con la mitad de gente. La gente que estaba delante del escenario no se enteró de lo que había pasado", relata el testigo.

Detuvieron a tres personas muy rápido: "El despliegue policial no era suficiente, había solo un millón de personas en la plaza. Se estuvo evacuando a gente y seguía entrando gente; era un ciclo de no parar".

También te puede interesar...

Antena 3 Deportes habla con Scariolo sobre la estampida en Toronto: "Creíamos que habían abierto una valla y habían dejado a la gente acercarse más"

El momento de la estampida tras el tiroteo en Toronto

El 'hidalgo' viral de Marc Gasol en la fiesta de los Raptors: ¡se bebe una botella de champán!