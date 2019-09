El mayor de los hermanos Gasol aseguró sentirse orgulloso y confiado de cara al próximo compromiso de la Selección española frente a Australia y asegura que ve la final "más cerca".

"La Selección mantiene el espíritu y la competitividad que siempre ha mostrado este equipo. La final está más cerca", afirmó en la presentación del Grupo IFA como patrocinador principal del proyecto solidario Gasol Foundation.

El jugador de los Portland Trail Blazers destacó la derrota de Estados Unidos ante Francia: "No fue demérito de Estados Unidos, sino mérito de la selección francesa. Francia hizo un gran planteamiento", aseguró. "Además, no creo que la selección de Estados Unidos no fuera potente, porque vaya quien vaya siempre es una selección potente", añadió.