La emotiva carta de Pau Gasol a Kobe Bryant: "Te echo de menos, hermano"

Pau Gasol ha querido recordar a su amigo y "hermano" Kobe Bryant hoy, 26 de enero, el día que se cumple un año de la trágica muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero que aún sigue siendo investigado.

Junto a Kobe, Pau Gasol ganó dos anillos de la NBA con los Lakers y forma una pareja de ensueño dentro de la pista y una amistad inquebrantable fuera de ella.

"Te echo de menos, hermano. No hay un solo día en el que no te tenga presente en lo que hago", arranca Pau Gasol en su carta en su cuenta de Twitter.

"Tu espíritu, tu determinación y tu cariño continúan brillando en mi vida y en la de muchos otros", añade Pau Gasol.

Así reza la carta de Pau Gasol a Kobe Bryant en el aniversario de su muerte

Te echo de menos, hermano. No hay un día en el que no estés presente en todo lo que hago. Tu espíritu, tu pasión, tu ambición, tu amor… continúa brillando en mi vida y en la de muchos otros. Las fotos, los vídeos, los momentos especiales que hemos compartido juntos con gente que te admiró y le amó en ese camino, recordándome lo increíblemente afortunado que he sido por compartir esos momentos juntos a tí.

Espero que tú y Gigi estéis sonriendo desde ahí arriba viendo lo fuerte, dulce e increíbles que tus chicas están… Crecen muy rápido hermano.

Me hubiese encantado que conocieses a nuestra pequeña Elisabet Gianna. Le haremos saber de dónde viene su segundo nombre, lo extraordinarios, amorosos e inspirados que fueron tu prima Gianna y tu tío Kobe

Hoy os honramos y celebramos a ambos, nos dejastéis tanto a todos…, aunque las cosas no saliesen como a nosotros nos hubiese gustado, tu estás y siempre estarás, en nuestros corazones.

Pau