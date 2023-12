Draymond Green vuelve a liarla en la NBA: expulsado tras otra salvaje agresión a Nurkic

Desafortunadamente Draymond Green pasó ya a hace mucho tiempo de ser noticia por su buen rendimiento en la cancha a serlo por sus inaceptables y constantes agresiones a rivales o incluso a compañeros.

Ni un castigo ejemplar le hace entrar en vereda

Cuando el mundo de la NBA apenas había olvidado el lamentable incidente en el que Green cogió fuertemente por el cuello a Gobert y fue sancionado con 5 partidos y casi 770.000 dólares, el alapívot de los Warriors ha vuelto a las andadas.

Esta vez la 'víctima' fue Jusuf Nurkic, pívot de los Phoenix Suns, el cual recibió un brutal puñetazo en la cara por parte de Green mientras cubría al jugador de los Golden State Warriors.

Tercera expulsión de la temporada para Green

De nuevo, las imágenes hablan por sí solas y ni mucho menos exculpan la actitud del estadounidense, que por supuesto, volvió a ser expulsado por tercera vez esta temporada: "No soy de los que se disculpan por las cosas que uno hace, pero me disculpo con Jusuf porque no era mi intención golpearle, me balanceé y desafortunadamente le golpeé", se lamentó Green, aunque de poco vale si estos episodios se repiten cada 15 días.

Nurkic se quedó doliéndose en el suelo varios segundos e inmediatamente después abandonó la cancha ligeramente conmocionado. Para colmo, los Warriors perdieron el partido por 119 a 116 y sumaron su quinta derrota en los últimos 8 partidos. Los de la Bahía dependen demasiado de un solitario y abandonado Curry y pasado más de un cuarto de la temporada tienen un pobre balance de 10 victorias y 13 derrotas, ahora mismo están incluso fuera de los puestos de Play-in.

Vaya currículum...

En cuanto a la lista de lindezas de Green... podemos decir que es interminable y variable a partes iguales, por decirlo de una manera suave: en 2016 le arrestaron por un asalto en Michigan, mismo año en el que colgó una foto de sus genitales en redes sociales, más tarde tuvo varias peleas con Durant que terminaron con la paciencia de Kerr y ya recientemente, en 2022, propinó un puñetazo a su compañero Jordan Poole en un entrenamiento, pisó brutalmente a Sabonis en el abdomen y cogió del cuello a Gobert hasta inmovilizarle. Hasta... la de esta noche con Nurkic, y las que quedan... La NBA ya no sabe que hacer con Draymond, que pasó de ser un 'badboy' a un serio problema para la imagen de la mejor competición de baloncesto del mundo.