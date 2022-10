Filtran el vídeo del puñetazo de Draymond Green a Jordan Poole en un entrenamiento de los Warriors

Algunos lo sabían, otro no, pero ahora medio mundo ya vio con sus propios ojos lo que ocurrió en un entrenamiento de pretemporada en los Golden State Warriors.

La cadena de televisión TMZ filtró un vídeo en el que Draymond Green propina un tremendo puñetazo a Jordan Poole, su compañero en el equipo de la Bahía. En las imágenes se puede apreciar como ambos ya estaban picados de un acción anterior cuando de repente, el ala pívot se encara con Poole, este le empuja y Green no duda en pegarle un puñetazo que tumba a su compañero.

Una vez se filtró el vídeo, que ha tenido un recorrido mundial por las redes sociales, Draymond Green se presentó al día siguiente en el entrenamiento y pidió perdón a compañeros y miembros del equipo técnico.

"Trataremos el asunto de manera interna"

El General Manager de los Warriors habló ante la prensa de lo sucedido y tras lamentar la desafortunada acción de su jugador, aseguró que se tratará de una manera interna: "A nadie le gusta. No lo ignoraremos, pero ha sucedido. Draymond se ha disculpado con el equipo esta mañana. Jordan estaba en el vestuario. Más allá de la sanción o el castigo, es un asunto interno", detalló.

Recuerda al incidente con Kevin Durant

Este episodio ha recordado a más de uno lo que sucedió hace un par de años cuando Kevin Durante formaba parte de los Warriors, no hacía falta ser un adivino para intuir que Green no le soportaba y viceversa, tuvieron encontronazos en vestuarios, entrenamientos e incluso en medio de un partido, cuando el ala pívot comenzó a gritar a Durant. El ex de los Thunder abandonaría la plantilla meses después para recalar en los Nets.

Green y Durant se enfadan durante un partido | Getty

Los Warriors defenderán el anillo esta temporada con una plantilla con grandes nombres pero en la que todos afrontan una reestructuración de salarios, y tanto Green como Poole están pendientes de una extensión de contrato que tras este incidente no sabremos si se producirá.