Aday Mara jugará en Oklahoma tras ser elegido en el puesto 12 del Draft de la NBA

El baloncesto español vuelve a tener un nombre propio en el Draft de la NBA. "Estoy súper, súper contento. Al final entras en la NBA, que es un sueño. Estoy contento de estar en esta organización (Oklahoma City Thunders)", aseguró Aday Mara tras conocer su destino.

Mara llega a la mejor liga del mundo convertido en una de las piezas más codiciadas de esta edición del Draft. El español afronta el salto con ambición y convencido de que el contexto competitivo le ayudará a crecer: "Sobre todo para aprender y jugar todos los días con jugadores top", explicó.

Su elección en el puesto número 12 le sitúa además entre los españoles mejor posicionados de la historia del Draft. Solo Pau Gasol, Ricky Rubio y Fran Vázquez fueron seleccionados en mejor posición que él. A sus 21 años y con sus 2,21 metros de altura, Aday Mara da el salto definitivo al baloncesto mundial, después de proclamarse campeón universitario con Michigan y tras consolidarse como uno de los interiores con más proyección de su generación. Su capacidad defensiva, su visión de juego y su margen de crecimiento han convencido a una franquicia que aspira a seguir dominando la NBA.

Dybansta, número 1 del Draft

La gran estrella de la ceremonia fue AJ Dybantsa. El alero estadounidense, considerado por muchos expertos el jugador con más talento ofensivo de esta generación, fue elegido con el número uno del Draft por los Washington Wizards. Tras una brillante etapa universitaria, aterriza en la NBA con la etiqueta de futura superestrella y la responsabilidad de liderar el nuevo proyecto de la franquicia de la capital estadounidense.

El vallisoletano Sergio de Larrea, elegido número 25

La presencia española en el Draft no terminó con Mara. El vallisoletano Sergio de Larrea también vivió una noche inolvidable. El base, formado en la cantera del Valencia Basket y considerado uno de los mayores talentos jóvenes del baloncesto nacional, fue elegido en el puesto 25. Elegido inicialmente por Los Angeles Lakers, fue traspasado de inmediato a los New York Knicks y, apenas unas horas después, volvió a cambiar de destino. Finalmente jugará la próxima temporada en los Dallas Mavericks donde intentará hacerse un hueco gracias a su versatilidad, su capacidad para dirigir el juego y sus casi dos metros de altura.

¿Qué es el Draft de la NBA?

El Draft se celebra desde 1950 con el objetivo de repartir el talento joven y favorecer el equilibrio competitivo entre los equipos de la NBA. En este megaevento, los equipos eligen a los jugadores que han presentado su candidatura para dar el salto al baloncesto profesional estadounidense. El orden de elección viene determinado por la clasificación de la temporada anterior y por el sistema de lotería que decide las primeras posiciones.

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