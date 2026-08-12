Bombazo: el dueño de los Lakers vende la franquicia por la mayor suma de la historia de la liga

Los Los Angeles Lakers están a punto de cambiar de manos por una cifra récord. Mark Walter, actual propietario de la franquicia, ha alcanzado un acuerdo con los empresarios Josh Kushner y Bob Iger para vender el equipo por alrededor de 12.000 millones de dólares. La operación, que todavía debe completar los trámites correspondientes, supondría la venta más cara de la historia de la NBA y se produciría apenas unos meses después de que Walter se hiciera con el control de la franquicia.

Walter adquirió los Lakers el pasado año por aproximadamente 10.000 millones de dólares, en una operación con la familia Buss, que había controlado el equipo desde 1979. Ahora, si finalmente se completa el acuerdo, el empresario obtendría una importante plusvalía en un periodo de tiempo extraordinariamente corto.

Kushner e Iger toman el relevo

Los nuevos propietarios serán Josh Kushner, fundador de la firma de inversión tecnológica Thrive Capital, y Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney. Ambos han destacado el peso histórico de la franquicia y su intención de mantener a los Lakers entre los grandes protagonistas de la NBA. "Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Ángeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo", señalaron en un comunicado.

Kushner e Iger también mostraron su respeto por la familia Buss y aseguraron que su intención será construir sobre el legado de la franquicia, mantenerla competitiva y reforzar su vínculo con la ciudad y sus aficionados. Walter, por su parte, calificó su etapa como propietario de los Lakers como uno de los grandes honores de su vida. "Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir", afirmó.

De 67,5 millones a 12.000 millones

La cifra de la operación permite dimensionar la espectacular revalorización que ha experimentado la franquicia en las últimas décadas. Jerry Buss adquirió los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares, dentro de un paquete que incluía también a Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo Forum. Tras su fallecimiento en 2013, el control de la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss al frente.

Walter ya poseía desde 2021 aproximadamente el 21 % de los Lakers y contaba además con un derecho preferente para igualar cualquier oferta por la franquicia. Esa posición fue determinante para hacerse con el control del equipo el pasado año.

Durante la era de la familia Buss, los Lakers se convirtieron además en una de las franquicias más laureadas de la NBA. El equipo conquistó 11 de sus 17 campeonatos con la familia al frente, consolidando su condición de una de las organizaciones deportivas más valiosas y reconocibles del mundo. Ahora, la franquicia afronta un nuevo cambio de propietario y lo hace con una cifra que vuelve a demostrar que el valor de los Lakers parece no tener techo: 12.000 millones de dólares por un equipo que hace menos de medio siglo costó 67,5 millones.