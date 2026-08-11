Enes Kanter agita la polémica trans y hace oficial su candidatura al draft de la WNBA

El exjugador de la NBA Enes Kanter Freedom ha pasado de la provocación al desafío formal. El exbaloncestista ha presentado oficialmente ante la WNBA su candidatura al Draft de 2027 y ha remitido a la liga la documentación necesaria para ser incluido entre las aspirantes.

"Me he declarado oficialmente elegible para el Draft de la WNBA de 2027", anunció Kanter en X, donde acompañó el mensaje con la etiqueta #LetFreedomPlay. Su iniciativa se produce en plena batalla cultural en Estados Unidos sobre la participación de deportistas trans en las competiciones femeninas.

Kanter no se ha limitado a hacer pública su intención, sino que ha presentado un documento formal ante la liga. "Le ruego que acepte este documento formal como mi notificación oficial por escrito a la WNBA de mi decisión voluntaria de inscribirme en la lista de jugadoras para el Draft de la WNBA de 2027", señala el escrito, fechado el pasado 6 de agosto.

En la solicitud, el exjugador asegura que cumple los requisitos establecidos en el convenio colectivo de la competición, entre ellos tener al menos 22 años y no contar con elegibilidad universitaria.

La ofensiva de Kanter viene acompañada además de un mensaje político. En el vídeo con el que anunció su candidatura aparece con una camiseta en la que se puede leer "Invest in Women. Pay Women. Hire Women" ("Invierte en las mujeres. Paga a las mujeres. Contrata a las mujeres"), uno de los lemas asociados a la campaña de la abogada Kelsey Trainor.

Con su movimiento, Kanter pretende presentar su iniciativa como una defensa del principio de igualdad y, al mismo tiempo, situar a la WNBA ante una situación inédita: determinar qué hacer ante la solicitud de un antiguo jugador de la NBA que pretende formar parte de su Draft.

Unas normas que no definen el sexo o la identidad de género

El caso cobra especial relevancia en Estados Unidos por la creciente presión sobre la WNBA para que concrete sus criterios de elegibilidad. La comisionada de la liga, Cathy Engelbert, reconoció en una comunicación interna obtenida por ESPN que la competición trabaja para garantizar la "integridad" y una "competencia justa".

Las normas actuales establecen que "solo las jugadoras que sean mujeres pueden jugar en la WNBA", aunque ese apartado no especifica expresamente cómo debe interpretarse el sexo o la identidad de género.

La candidatura de Kanter ha sido presentada por varios medios estadounidenses como un nuevo episodio de la batalla cultural en torno al deporte femenino. Fox News y OutKick han interpretado su iniciativa como un desafío directo a la WNBA, mientras que TMZ ha puesto el foco en el carácter provocador de que un exjugador de la NBA pretenda entrar en el Draft femenino.

El asunto ha trascendido además el ámbito deportivo y se ha incorporado al debate político y social estadounidense, precisamente cuando la WNBA prepara un grupo de trabajo con los presidentes y directores generales de sus franquicias para abordar esta cuestión.

La decisión queda ahora en manos de la WNBA

Kanter, que durante su etapa en la NBA convirtió sus posicionamientos políticos en una parte destacada de su perfil público, vuelve a situarse en el centro de la polémica. Esta vez, sin embargo, ha llevado su desafío al terreno formal.

"Solicito que la Oficina de la Liga de la WNBA confirme la recepción de este documento y dirija cualquier comunicación futura" a su correo personal, señala en la solicitud.

La pelota queda ahora en el tejado de la WNBA. Kanter ya ha presentado oficialmente su candidatura y será la liga la que tenga que determinar si cumple los requisitos para ser incluido en el proceso del Draft de 2027.