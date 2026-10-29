Ángel Contento, de jugar la Copa del Rey a ayudar en el accidente de Urda: "Ha sido estremecedor"

Ángel Contento, delantero del Sporting Alcázar, se enfrentó el martes al Málaga en la Copa del Rey. Una de las mejores noches de su vida futbolística que, apenas unas horas después, dio paso a una jornada marcada por la tragedia.

Natural de Urda, el futbolista se encontraba trabajando como ganadero cuando escuchó por la radio la noticia de la colisión de los dos trenes en Urda, Toledo. Tras confirmarlo con personas cercanas, dejó lo que estaba haciendo y acudió al lugar para ayudar. Apenas ocho o nueve kilómetros le separaban del siniestro.

"En el momento que lo escuchas, tu cabeza automáticamente dice: tienes que ir a ayudar", explica Ángel Contento.

Ángel no fue el único. Los vecinos de Urda y de las localidades cercanas se movilizaron para atender a los afectados. Él mismo llevó agua, bebidas y material sanitario que tenía en casa. Una respuesta colectiva que le ha dejado profundamente marcado.

"Me ha llenado de orgullo ver a un pueblo tan pequeño movilizarse tanto por la causa. Ha sido estremecedor. Es orgullo de pueblo y de gente de pueblo", admite Ángel Contento.

El contraste con la noche anterior es difícil de asimilar. La alegría del fútbol quedó completamente eclipsada por una tragedia que golpeó de lleno a su localidad.

"Ayer viví uno de los mejores días de mi vida y hoy uno de los peores, o probablemente el peor de mi vida", apunta el delantero del Sporting Alcázar.

Los grandes clubes se unen al duelo

Las muestras de duelo se sucedieron en los principales clubes del país. El Real Madrid guardó un minuto de silencio antes de comenzar su entrenamiento en Valdebebas. El club blanco expresó su profunda consternación y trasladó su apoyo a los familiares de las víctimas, a los heridos y a los equipos de emergencia.

El FC Barcelona también se sumó al homenaje antes de su sesión de trabajo. El club azulgrana trasladó su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a las personas heridas.

En Sevilla, la primera plantilla guardó igualmente un minuto de silencio antes del entrenamiento. El club hispalense expresó sus condolencias y su solidaridad con todos los afectados.

También el Atlético de Madrid, el Valencia, el Espanyol, el Málaga, el Athletic Club y otros equipos del fútbol español trasladaron públicamente sus mensajes de apoyo. La rivalidad quedó en segundo plano ante una tragedia que ha conmocionado a todo el país.

El fútbol femenino también rinde homenaje

El duelo ha llegado igualmente al fútbol femenino. Antes del encuentro de Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Las jugadoras madridistas saltaron al campo con brazaletes negros.

La Liga F también ha anunciado que todos los partidos de la novena jornada, que se disputará este fin de semana, comenzarán con un minuto de silencio. El homenaje contará con la participación de los clubes, las futbolistas, las árbitras y los aficionados presentes en los estadios.

La Federación suspende toda la jornada de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol decidió suspender toda la jornada de Copa del Rey prevista para el miércoles 28 de octubre, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias. La medida afectó a los 24 encuentros de la primera eliminatoria, además de los nueve partidos de fútbol sala programados para ese día.

Rafael Louzán lo anunció de esta manera, "Se va a suspender toda la jornada de copa del rey prevista para hoy"

La Federación ha anunciado también nuevos homenajes para los próximos días. Junto a LaLiga, ha acordado que se guarde un minuto de silencio en los encuentros de Primera y Segunda División de este fin de semana. Los jugadores llevarán además brazaletes negros en recuerdo de las víctimas.

El fútbol sala también se ha sumado a las muestras de duelo, con el aplazamiento de los partidos de Copa previstos para el miércoles y la convocatoria de minutos de silencio en sus competiciones.

Nadal, Alcaraz y Pau Gasol mandan su apoyo

Las grandes figuras del deporte español también han querido acompañar a las víctimas. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Pau Gasol han publicado mensajes de condolencia y solidaridad.

El extenista balear reconoció que seguía la noticia con "mucha preocupación y tristeza". Nadal mandó un abrazo a las familias que han perdido a sus seres queridos y trasladó su cariño a los heridos, deseando que puedan recuperarse pronto.

Carlos Alcaraz se mostró "conmocionado" por las noticias del accidente. El tenista murciano expresó todo su apoyo a las familias de las víctimas y a las personas afectadas, antes de concluir su mensaje con un sentido pésame y un deseo de fuerza para todos.

Por su parte, Pau Gasol lamentó una tragedia que calificó de terrible para todo el país. El exjugador de baloncesto quiso acompañar a las familias, a los heridos y a todas las personas que atraviesan estos momentos tan difíciles. También agradeció la labor de los equipos de emergencias y del personal sanitario que trabaja para atender a los afectados.

A sus mensajes se han sumado otros deportistas, como el luchador Ilia Topuria y el piloto Carlos Sainz, que también han trasladado su pésame y su apoyo a las familias.

En una jornada marcada por la tristeza, el deporte español ha dejado a un lado los resultados y la rivalidad para enviar un mensaje común de solidaridad y acompañamiento a las víctimas de la tragedia.

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