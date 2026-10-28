Un maquinista jubilado señala los posibles errores en el accidente ferroviario de Toledo y le manda un mensaje a Óscar Puente

¿Por qué recibieron los dos trenes la misma orden si se encontraban en situaciones diferentes? Es una de las cuestiones que se le ha planteado a Manuel Domínguez, maquinista jubilado, tras conocerse los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los conductores de los trenes accidentados en Toledo. Domínguez considera que las instrucciones deberían haberse adaptado a las circunstancias de cada convoy y señala que el fallo informático fue el origen de una situación que terminó complicándose.

¿Qué ocurre cuando falla el sistema LZB?

El antiguo maquinista explica que el LZB es un sistema de seguridad que permite intercambiar información constantemente entre el tren y el puesto de mando. A través de los cables instalados en la vía, el conductor recibe indicaciones sobre la velocidad permitida y la distancia hasta el siguiente punto de parada.

Aunque lo considera un mecanismo muy seguro cuando funciona correctamente, advierte que las pérdidas de transmisión se han vuelto más habituales. Según su experiencia, durante sus últimos años de actividad sufrió varias incidencias de este tipo, algo que anteriormente no le ocurría con tanta frecuencia.

La diferencia entre "meta cero" y "meta 40"

Domínguez distingue dos situaciones que pueden producirse cuando se interrumpe la transmisión. Si aparece "meta 40", explica, el sistema indica que no hay otro tren hasta la siguiente señal que pueda ordenar la parada. En ese caso, se puede continuar bajo el sistema sustitutivo BSL, con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora.

Sin embargo, "meta cero" indica la presencia de un tren por delante. En ese supuesto, el maquinista debe detenerse y recibir una autorización específica para continuar con marcha a la vista hasta la siguiente señal, extremando la precaución ante posibles obstáculos. Por eso, considera que los conductores del AVE y del Iryo no deberían haber recibido instrucciones idénticas.

Domínguez apunta a errores humanos, pero también al sistema

El maquinista jubilado cree que los audios podrían haberse filtrado de forma interesada para centrar la responsabilidad en los trabajadores. Aunque aprecia posibles errores humanos, insiste en que antes hubo un fallo informático y plantea que un mantenimiento más exhaustivo podría haber evitado la incidencia.

Su mensaje íntegro a Óscar Puente

Domínguez también ha querido dirigirse directamente al ministro de Transportes, al que pide que asuma responsabilidades políticas por los accidentes de Urda y Adamuz.

Estas son sus palabras:

"A mí no me escucha porque me tiene bloqueado. El 28 de febrero de 2023, en Grecia, hubo un accidente con bastantes muertos, 56 muertos, y fue debido a un error humano. Esa misma noche, el ministro griego presentó su dimisión. En un comunicado a los medios aseguró que dimitía por deber, matizando que era lo menos que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas y añadiendo que asumía la responsabilidad por los fallos en la gestión a largo plazo del Estado.

Señor Puente, no le estoy diciendo que tenga usted responsabilidad penal, pero sí tiene responsabilidad política, toda la responsabilidad política, ahora y en Adamuz. Ya tenía que haber dimitido en Adamuz, y ahora que ya creo que le queda poco, un mes, pero por decencia política creo que no estaría de más que se fuera, por lo menos con esa imagen de la dimisión de un ministro responsable políticamente de esta situación".