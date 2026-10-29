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ATP500 Viena

Alcaraz supera la trampa de Basilashvili y se cita con Tommy Paul en cuartos de Viena

El murciano doblega en dos sets al georgiano Nikoloz Basilashvili (1-6 y 6-7(11)) en los octavos del ATP500 de Viena. Tommy Paul, próximo rival de Alcaraz este viernes.

Alcaraz celebra su victoria ante Nikoloz Basilashvili en Viena

Alcaraz celebra su victoria ante Nikoloz Basilashvili en Viena Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Carlos Alcaraz solventó su segundo compromiso en el ATP500 de Viena ante un Nikoloz Basilashvili que le llevó al límite en el segundo set, resuelto en un tie-break de infarto (1-6 y 6-7(11)). El murciano se mete en los cuartos de final de Viena, donde se verá las caras con Tommy Paul, al que ya derrotó en su último cara a cara en el US Open.

El murciano no dio opción a Nikoloz Basilashvili en un primer set en el que Alcaraz hizo lo que quiso sobre la pista rápida de la capital austriaca (1-6).

Pero lo que parecía un partido plácido para el campeón de siete grand slam se tornó en sufrimiento. Y eso que el murciano arrancó con break en el segundo set, momento en el que Nikoloz Basilashvili decidió soltarse sobre la pista. El georgiano devolvió el break a Alcaraz y lo tuvo contra las cuerdas en el final de la segunda manga.

El pupilo de Samu López, con muchos errores no forzados y algo contrariado, supo llegar con vida al tie-break, donde el georgiano gozó de cuatro bolas de set que no puso convertir... y lo acabó pagando. Un tie-break que se decidió de forma increíble para Alcaraz (11-13) tras una hora y 40 minutos de pelea.

Tommy Paul será el rival de Alcaraz este viernes en los cuartos de final del ATP500 de Viena. El cara a cara entre ambos tenistas refleja un claro 7-2 a favor de Carlitos, con los octavos del US Open 2026 como duelo más reciente. El estadounidense no derrota al murciano desde los cuartos de final del Masters de Canadá 2023, desde entonces son seis victorias consecutivas del fenómeno de El Palmar.

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