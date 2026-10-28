Se investigan las causas
VÍDEO: Las devastadoras imágenes de dron sobre la zona devastada tras el accidente ferroviario en Toledo
Las alarmas saltaban cuando un tren AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocaba con un tren Iryo que iba por delante haciendo el mismo recorrido.
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La investigación trata de esclarecer las causas del grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo, en el que colisionaron un tren de Iryo y un AVE de Renfe. Las primeras hipótesis apuntan a una combinación de un fallo en el sistema de control y decisiones operativas adoptadas tras la incidencia.
El impacto se produjo a las 8:53 horas. La colisión entre ambos trenes se ha convertido en una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en los últimos años.
Mientras continúan las labores de identificación de las víctimas y atención a los afectados, las autoridades investigan qué ocurrió exactamente en los minutos previos al siniestro y si se produjeron errores humanos además del fallo técnico inicial.
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