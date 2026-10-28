VÍDEO: Las devastadoras imágenes de dron sobre la zona devastada tras el accidente ferroviario en Toledo

La investigación trata de esclarecer las causas del grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo, en el que colisionaron un tren de Iryo y un AVE de Renfe. Las primeras hipótesis apuntan a una combinación de un fallo en el sistema de control y decisiones operativas adoptadas tras la incidencia.

El impacto se produjo a las 8:53 horas. La colisión entre ambos trenes se ha convertido en una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en los últimos años.

Mientras continúan las labores de identificación de las víctimas y atención a los afectados, las autoridades investigan qué ocurrió exactamente en los minutos previos al siniestro y si se produjeron errores humanos además del fallo técnico inicial.