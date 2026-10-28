Feijóo exige explicaciones tras el accidente ferroviario: "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria española tras la tragedia de Adamuz. En una rueda de prensa, el líder de la oposición ha reclamado explicaciones sobre el estado de las infraestructuras y las medidas de seguridad, aunque ha descartado entrar por ahora en el debate sobre las responsabilidades políticas. "El dolor no nos obliga a callarnos, la serenidad no es el silencio", ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que las víctimas y sus familiares deben ser la prioridad en estos momentos.

El dirigente popular ha confirmado que su formación ha suspendido los actos de campaña y ha agradecido la colaboración de las administraciones y los ciudadanos. También ha animado a donar sangre a quienes puedan hacerlo, siguiendo las indicaciones de los hospitales.

Feijóo pide investigar qué ocurrió en Adamuz

El presidente del PP considera imprescindible abrir una investigación gubernamental inmediata y otra judicial, respetando los plazos correspondientes y garantizando que ambas puedan desarrollarse sin interferencias. Feijóo ha defendido que los ciudadanos merecen conocer las circunstancias del accidente y ha reclamado transparencia sobre el funcionamiento de la red ferroviaria.

En concreto, exige saber en qué condiciones se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron. También ha pedido que se rindan cuentas sobre las inversiones destinadas a las infraestructuras, diferenciando entre las cantidades anunciadas, las realmente ejecutadas y el destino de los fondos.

"No es el día" de hablar de responsabilidades políticas

Aunque ha reclamado explicaciones, Feijóo ha evitado señalar responsables políticos en este momento. "Yo no voy a entrar ahora a discutir sobre las responsabilidades políticas, no es el día", ha señalado durante su comparecencia. El líder popular ha subrayado que los españoles cumplen con sus obligaciones y esperan que las instituciones garanticen el funcionamiento de los servicios esenciales y unas infraestructuras adecuadas.

Por último, ha anunciado su participación en el minuto de silencio convocado a las 20:00 horas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Admeás, Feijóo ha reiterado su solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos, al tiempo que ha insistido en la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las infraestructuras del país.