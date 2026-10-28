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Accidente tren Toledo

Fátima Báñez, entre los pasajeros de uno de los trenes siniestrados en Toledo

La exministra viajaba en uno de los trenes accidentados cerca de la localidad de Urda (Toledo) y, en estos momentos, aún no ha sido localizada.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez

La exministra Fátima Báñez, entre los pasajeros de uno de los trenes siniestrados en Toledo | Espejo Público

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Fátima Báñez, exministra y presidenta de la Fundación CEOE, viajaba en el tren AVE accidentado este miércoles en Urda, Toledo, según han confirmado fuentes de la patronal CEOE en su cuenta de la red social X, antiguo Twitter.

"Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo. Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados", indica la cuenta de la CEOE.

A esta hora, todavía no se ha podido localizar a la exministra de Empleo y Seguridad Social. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado que la exministra Fátima Báñez se encuentra entre las personas que no se han podido localizar en el accidente de hoy en Urda, Toledo.

El accidente, ocurrido en la línea Madrid-Andalucía como el de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero en el que fallecieron 46 personas, se ha producido esta mañana en Urda, en la provincia de Toledo, tras la colisión de un tren AVE y otro de Iryo. Por el momento, hay al menos 30 fallecidos y decenas de víctimas.

El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro". En declaraciones en Bétera (Valencia), Felipe VI ha asegurado que tiene "pendiente retornar” para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido.

¿Cuál es la posible causa del accidente?

Según Fuentes de Transporte consultadas por ABC, la primera hipótesis que se bajara como causa del accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo) podría ser un error humano, aunque han aclarado que se investigan las circunstancias.

Según los primeros análisis, un operario del centro de control de Atocha, habría dado la orden por error al tren AVE de continuar la marcha, a pesar de que el tren Iryo permanecía en la vía. Se trataría de un error humano, han apuntado fuentes de Transportes consultadas a ABC, aunque advierten de que todavía se están investigando las circunstancias del siniestro.

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