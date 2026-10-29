Julieta Gallego, atleta de 24 años, entre los muertos en el accidente de tren de Urda

Julieta Gallego, saltadora de longitud de 24 años, se encuentra entre los 69 muertos en el accidente de trenes en Urda (Toledo), según ha infirmado hoy la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la A.D. Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)", ha indicado la RFEA en sus redes sociales.

"Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club. Descansa en paz", ha añadido la RFEA.

"Estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia"

Por su parte, la Asociación Deportiva Sprint también ha lamentado la muerte de la joven promesa del atletismo español.

"Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)", informó su club.

"Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían. Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint", señaló la entidad sobre la saltadora.

El club madrileño guardará un minuto de silencio en memoria de Julieta Gallego este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos y Santa Ana.

Julieta Gallego, especialista en longitud, pero también en 60 metros, acreditó una mejor marca de 5,90 metros en longitud en el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta en 2023, celebrado en Antequera (Málaga).

La Real Federación Española de Atletismo traslado "todo nuestro cariño y solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas" del accidente ferroviario ocurrido cerca de Urda (Toledo), donde un AVE Renfe colisionó contra un Iryo.

"Desde la Real Federación Española de Atletismo nos sumamos al dolor y la conmoción por el trágico suceso ferroviario ocurrido en Toledo. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas, y nuestro apoyo a todas las personas afectadas en estos momentos de dolor", indicaba la RFEA.