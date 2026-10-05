Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Copa del Rey

Eliminatorias y cruces de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027

Este lunes se han conocido los primeros emparejamientos del torneo copero, todavía sin Real Madrid, Barça, Atlético y Real Sociedad.

Imagen de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en el sorteo de la Copa del Rey

Imagen de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en el sorteo de la Copa del Rey EFE

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

Hasta 112 equipos han conocido este lunes a su primer rival en la eliminatoria inicial de esta Copa del Rey 2026-2027 que comenzará el martes 27 de octubre. En esta fase no estarán Real Madrid, Barça, Atlético y Real Sociedad, equipos que competirán en la Supercopa de España y que están exentos de competir hasta dieciseisavos de final.

Llega la primera ronda de la Copa del Rey

Las eliminatorias serán a partido único excepto en semifinales, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local.

Además, los duelos entre Prat-San Rafel (de ahí saldrá el rival del Athletic de Bilbao) y Atlético Unión Güímar-Sporting de Hortaleza no se pudieron disputar por condiciones meteorológicas e incidentes previos al partido respectivamente. Los partidos de esta primera ronda se jugarán del 27 al 29 de octubre pero todavía se desconocen la fecha y el horario exacto de cada una de las eliminatorias.

Las 56 eliminatorias de la primera ronda de la Copa del Rey

- GRUPO 1:

  • Ribadesella - Racing de Santander
  • Arosa - Pontevedra
  • Llanera - Ponferradina
  • Numancia - Real Oviedo
  • CD Laredo - Burgos
  • Guijuelo - Real Sporting de Gijón
  • Covadonga - Real Valladolid
  • Salamanca UDS - Celta de Vigo
  • Auriense - Deportivo de A Coruña
  • Atlético Tordesillas - Mirandés
  • Real Ávila - Unionistas
  • Coruxo - Zamora
  • Gimnástica Segoviana - Cultural Leonesa

- GRUPO 2:

  • Atlético Calatayud - Osasuna
  • Anaitasuna - Deportivo Alavés
  • AE Prat/San Rafael - Athletic Club
  • Sestao River - Espanyol
  • Varea - Andorra
  • Cuarte - Girona
  • CD Pamplona - Eibar
  • Utebo - Sabadell
  • Peña Sport - Huesca
  • Tudelano - Real Zaragoza
  • Manresa - Sant Andreu
  • Calamocha - Europa
  • Reus FC Reddis - Barakaldo
  • Amorebieta - UD Logroñés
  • Portugalete - Real Unión Club

- GRUPO 3:

  • Tavernes - Valencia
  • Pinatar - Elche
  • Sporting Alcázar - Málaga
  • Tarancón - Levante
  • Manacor - Villarreal
  • Castellonense - Almería
  • Alcoyano - Real Mallorca
  • Conquense - Castellón
  • Poblense - Ceuta
  • Puertollano - Albacete Balompié
  • Cieza - Granada
  • Atlético Baleares - Eldense
  • Minera - Cartagena
  • Mijas - Real Jaén
  • Antequera - Águilas

- GRUPO 4:

  • UB Lebrijana - Getafe
  • Atlético Güímar/Sporting Hortaleza - Sevilla
  • Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano
  • Navalcarnero - Real Betis
  • Trival Valderas - Leganés
  • Alcalá - Las Palmas
  • Badajoz - Tenerife
  • Xerez CD - Cádiz
  • Atlético Paso - Córdoba
  • UD San Sebastián de los Reyes - Coria
  • Don Benito - CD Extremadura
  • Ciudad de Lucena - Rayo Majadahonda

Manacor y Navalcarnero se han llevado los premios 'gordos' ya que se medirán a los equipos de Champions Villarreal y Betis respectivamente. Como es costumbre, no habrá VAR hasta la ronda de octavos de final.

¿Qué se siente al subirse a un camión de carreras?

Sandra Cavia, en un camión de competición en el Jarama

Publicidad

Deportes

Imagen de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en el sorteo de la Copa del Rey

Eliminatorias y cruces de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027

Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka, finalistas del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Tokio en directo

Álex Sola, en un partido con el Almería

Álex Sola, detenido tras empotrar su coche contra varios vehículos y superar la tasa de alcoholemia permitida

Andy Carroll en un partido con el Newcastle en 2021
Fútbol

Andy Carroll desvela el nombre del famoso que abusó sexualmente de él: "Ahora puedo confirmarlo..."

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jaume Munar en Tokio
ATP500 Tokio

Alcaraz sobrevive a Munar y sus problemas con el saque y jugará la final de Tokio

Mbappé montando en bici
Redes sociales

Mbappé publica un vídeo montando en bicicleta y desata una nueva polémica

La última polémica del delantero del Real Madrid llega solo unos días después de abandonar la concentración de Francia por una lesión en su rodilla izquierda.

Foto de archivo Ángel Arroyo ascendiendo a la cima del Puy de Dome, en la decimoquinta etapa del Tour de Francia de 1983
Ciclismo

Muere el exciclista Ángel Arroyo Lanchas a los 70 años

El exciclista abulense fue uno de los grandes referentes del ciclismo español de la década de los años ochenta y fue segundo en el Tour de Francia de 1983.

Carlos Alcaraz, en acción en Tokio

Masters 1.000 Shanghái: Fechas, cuadro principal y rivales de Carlos Alcaraz

Djokovic celebra su victoria ante Zverev en el ATP de Pekín

Un titánico Djokovic baja de la nube a Zverev y le quita un récord histórico a Rafa Nadal

Homenaje a Daniel Solsona, jugador del CD Boquiñeni

Muere Daniel Solsona, jugador de 27 años del CD Boquiñeni: "Cuesta encontrar las palabras..."

Publicidad