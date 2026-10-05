Eliminatorias y cruces de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027

Hasta 112 equipos han conocido este lunes a su primer rival en la eliminatoria inicial de esta Copa del Rey 2026-2027 que comenzará el martes 27 de octubre. En esta fase no estarán Real Madrid, Barça, Atlético y Real Sociedad, equipos que competirán en la Supercopa de España y que están exentos de competir hasta dieciseisavos de final.

Llega la primera ronda de la Copa del Rey

Las eliminatorias serán a partido único excepto en semifinales, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local.

Además, los duelos entre Prat-San Rafel (de ahí saldrá el rival del Athletic de Bilbao) y Atlético Unión Güímar-Sporting de Hortaleza no se pudieron disputar por condiciones meteorológicas e incidentes previos al partido respectivamente. Los partidos de esta primera ronda se jugarán del 27 al 29 de octubre pero todavía se desconocen la fecha y el horario exacto de cada una de las eliminatorias.

Las 56 eliminatorias de la primera ronda de la Copa del Rey

- GRUPO 1:

Ribadesella - Racing de Santander

Arosa - Pontevedra

Llanera - Ponferradina

Numancia - Real Oviedo

CD Laredo - Burgos

Guijuelo - Real Sporting de Gijón

Covadonga - Real Valladolid

Salamanca UDS - Celta de Vigo

Auriense - Deportivo de A Coruña

Atlético Tordesillas - Mirandés

Real Ávila - Unionistas

Coruxo - Zamora

Gimnástica Segoviana - Cultural Leonesa

- GRUPO 2:

Atlético Calatayud - Osasuna

Anaitasuna - Deportivo Alavés

AE Prat/San Rafael - Athletic Club

Sestao River - Espanyol

Varea - Andorra

Cuarte - Girona

CD Pamplona - Eibar

Utebo - Sabadell

Peña Sport - Huesca

Tudelano - Real Zaragoza

Manresa - Sant Andreu

Calamocha - Europa

Reus FC Reddis - Barakaldo

Amorebieta - UD Logroñés

Portugalete - Real Unión Club

- GRUPO 3:

Tavernes - Valencia

Pinatar - Elche

Sporting Alcázar - Málaga

Tarancón - Levante

Manacor - Villarreal

Castellonense - Almería

Alcoyano - Real Mallorca

Conquense - Castellón

Poblense - Ceuta

Puertollano - Albacete Balompié

Cieza - Granada

Atlético Baleares - Eldense

Minera - Cartagena

Mijas - Real Jaén

Antequera - Águilas

- GRUPO 4:

UB Lebrijana - Getafe

Atlético Güímar/Sporting Hortaleza - Sevilla

Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano

Navalcarnero - Real Betis

Trival Valderas - Leganés

Alcalá - Las Palmas

Badajoz - Tenerife

Xerez CD - Cádiz

Atlético Paso - Córdoba

UD San Sebastián de los Reyes - Coria

Don Benito - CD Extremadura

Ciudad de Lucena - Rayo Majadahonda

Manacor y Navalcarnero se han llevado los premios 'gordos' ya que se medirán a los equipos de Champions Villarreal y Betis respectivamente. Como es costumbre, no habrá VAR hasta la ronda de octavos de final.