Copa del Rey
Eliminatorias y cruces de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027
Este lunes se han conocido los primeros emparejamientos del torneo copero, todavía sin Real Madrid, Barça, Atlético y Real Sociedad.
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Hasta 112 equipos han conocido este lunes a su primer rival en la eliminatoria inicial de esta Copa del Rey 2026-2027 que comenzará el martes 27 de octubre. En esta fase no estarán Real Madrid, Barça, Atlético y Real Sociedad, equipos que competirán en la Supercopa de España y que están exentos de competir hasta dieciseisavos de final.
Llega la primera ronda de la Copa del Rey
Las eliminatorias serán a partido único excepto en semifinales, y el club de menor categoría ejercerá siempre como local.
Además, los duelos entre Prat-San Rafel (de ahí saldrá el rival del Athletic de Bilbao) y Atlético Unión Güímar-Sporting de Hortaleza no se pudieron disputar por condiciones meteorológicas e incidentes previos al partido respectivamente. Los partidos de esta primera ronda se jugarán del 27 al 29 de octubre pero todavía se desconocen la fecha y el horario exacto de cada una de las eliminatorias.
Las 56 eliminatorias de la primera ronda de la Copa del Rey
- GRUPO 1:
- Ribadesella - Racing de Santander
- Arosa - Pontevedra
- Llanera - Ponferradina
- Numancia - Real Oviedo
- CD Laredo - Burgos
- Guijuelo - Real Sporting de Gijón
- Covadonga - Real Valladolid
- Salamanca UDS - Celta de Vigo
- Auriense - Deportivo de A Coruña
- Atlético Tordesillas - Mirandés
- Real Ávila - Unionistas
- Coruxo - Zamora
- Gimnástica Segoviana - Cultural Leonesa
- GRUPO 2:
- Atlético Calatayud - Osasuna
- Anaitasuna - Deportivo Alavés
- AE Prat/San Rafael - Athletic Club
- Sestao River - Espanyol
- Varea - Andorra
- Cuarte - Girona
- CD Pamplona - Eibar
- Utebo - Sabadell
- Peña Sport - Huesca
- Tudelano - Real Zaragoza
- Manresa - Sant Andreu
- Calamocha - Europa
- Reus FC Reddis - Barakaldo
- Amorebieta - UD Logroñés
- Portugalete - Real Unión Club
- GRUPO 3:
- Tavernes - Valencia
- Pinatar - Elche
- Sporting Alcázar - Málaga
- Tarancón - Levante
- Manacor - Villarreal
- Castellonense - Almería
- Alcoyano - Real Mallorca
- Conquense - Castellón
- Poblense - Ceuta
- Puertollano - Albacete Balompié
- Cieza - Granada
- Atlético Baleares - Eldense
- Minera - Cartagena
- Mijas - Real Jaén
- Antequera - Águilas
- GRUPO 4:
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- UB Lebrijana - Getafe
- Atlético Güímar/Sporting Hortaleza - Sevilla
- Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano
- Navalcarnero - Real Betis
- Trival Valderas - Leganés
- Alcalá - Las Palmas
- Badajoz - Tenerife
- Xerez CD - Cádiz
- Atlético Paso - Córdoba
- UD San Sebastián de los Reyes - Coria
- Don Benito - CD Extremadura
- Ciudad de Lucena - Rayo Majadahonda
Manacor y Navalcarnero se han llevado los premios 'gordos' ya que se medirán a los equipos de Champions Villarreal y Betis respectivamente. Como es costumbre, no habrá VAR hasta la ronda de octavos de final.
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