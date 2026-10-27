Muere atropellado el exboxeador Carlos 'El Topo' Gerena a los 55 años

Luto en el boxeo puertorriqueño tras conocerse la trágica muerte de Carlos 'El Topo' Gerena, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y que ha muerto atropellado a los 55 años en una carretera de Bayamón, su municipio natal, ubicado en el área metropolitana de la isla.

El atropello mortal ocurrió el lunes 26 de octubre y un día después, este martes, la Policía de Puerto Rico confirmó que el peatón fallecido es el exboxeador Carlos 'El Topo' Gerena, quien fue golpeado de forma fatal por un vehículo en la carretera PR-2.

Posteriormente, otro vehículo que transitaba por la misma carretera, no se percató presuntamente de la presencia del cuerpo sobre el pavimento y lo arrolló nuevamente. El caso es investigado por la División de Homicidios de Bayamón, pueblo en el que ocurrió el accidente y donde nació el expúgil en 1971.

Puerto Rico despide a su campeón

Carlos 'El Topo' Gerena conquistó la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de 1989 y la de plata en el peso gallo de los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991. Su debut como profesional se produjo en 1993 y totalizó 44 combates con marca de 38-6, incluidos 30 KOs. Su último combate fue en 2003.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB), con sede en Puerto Rico, lamentó este martes el fallecimiento de Gerena, expresando sus condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad boxística.

En un mensaje en redes sociales, la OMB le describió como "una figura respetada del boxeo puertorriqueño cuya pasión y dedicación dejaron una huella duradera en este deporte".

"La OMC lamenta el fallecimiento de Carlos 'El Topo' Gerena, una figura respetada en el boxeo puertorriqueño cuya pasión y dedicación dejaron un impacto perdurable en el deporte. Nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y toda la comunidad del boxeo puertorriqueño. Descansa en paz, Topo", señala World Boxing.