Marcos Llorente carga contra Óscar Puente tras el accidente de trenes en Toledo: "Como siempre le echarás la culpa a otro"

Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, ha reaccionado al trágico accidente de trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo, cerca de la estación de Urda. El campeón del mundo se ha mostrado muy crítico con el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha pedido dejar a un lado sus polémicas en redes sociales y ponerse a trabajar.

"Querido Oscar Puente, ¿No va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto", ha señalado Marcos Llorente en una storie de su Instagram.

"Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen", ha señalado el futbolista rojiblanco, en un mensaje que repostearon futbolistas como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Joselu o Alex Baena.

Por último, Marcos Llorente ha recordado a Puente que "Twitter no es tu trabajo" y que "como siempre le echarás la culpa otro".

"Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare", concluye el mensjae de Marcos Llorente.

La RFEF suspende los partidos de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este miércoles la suspensión de los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", anunció la RFEF en un comunicado.

Minuto de silencio en los partidos de Liga del fin de semana

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han acordado que se guarde un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de la jornada 11 de LaLiga EA Sports y la 12 de LaLiga Hypermotion en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

Ambos organismos anunciaron la medida y trasladaron su pésame a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a los afectados.

"LALIGA y la RFEF han acordado un minuto de silencio en todos los encuentros de la jornada 11 de #LALIGAEASPORTS y de la jornada 12 de #LALIGAHYPERMOTION en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. Desde LALIGA trasladamos nuestro pésame a los familiares y allegados de las víctimas y nuestro apoyo a los afectados", han informado ambos organismos.