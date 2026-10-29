Juanma Moreno pide una inmediata revisión de todas las vías en Andalucía: "El AVE ha dejado de ser un transporte seguro"

Día de luto y conmoción en España por el choque de trenes en las líneas de alta velocidad en Toledo que ha dejado al menos 68 fallecidos. La tragedia, producida por el alcance de un tren AVE a un Iryo, ha puesto sobre la mesa los errores humanos que pudieron desencadenar el accidente pero también la situación del sistema ferroviario en nuestro país.

El estado y mantenimiento de las vías y de toda la red de trenes entra en cuestión especialmente porque este accidente se produce solo 9 meses después del anterior en la misma línea a la altura de Adamuz, en Córdoba, en el que fallecieron 46 personas. Ante esto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insistió en la necesidad de que se realice una "inmediata revisión" de todas las vías férreas en Andalucía, y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid.

"En esa vía han perdido la vida al menos 114 personas en dos accidentes en tan solo nueve meses", ha advertido Moreno en una declaración institucional desde la sede de la Presidencia de la Junta.

Juanma Moreno ha añadido que el Gobierno de España "está obligado" a dar una información "clara, transparente y veraz" de lo ocurrido. Y ha recordado que Andalucía ha pedido al Gobierno "garantizar" la seguridad de los viajeros, porque el AVE "ha dejado de ser un medio de transporte seguro".

Moreno avisó al Ejecutivo de que "no se puede normalizar lo que no es normal" y de que "la repetición de la tragedia obliga a actuar con la máxima firmeza y determinación".

Las conversaciones de los maquinistas con el centro de control

Según las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas del AVE y el Iryo, el alcance se produjo por un fallo humano en las órdenes del operario. Después de que el sistema LZB cayera por causas que aún se desconocen y ambos trenes automáticamente pararan, al tren del AVE se le indica que continúe con "marcha normal" lo que supone autorización para volver a circular con la velocidad habitual en el tramo, que puede alcanzar los 200 kilómetros por hora.

Sin embargo, el Iryo seguía parado, no había podido reiniciar la marcha. Y en esos 17 minutos que el AVE circula, nadie avisa a su maquinista de que el tren anterior está parado en las vías.

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