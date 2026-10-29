Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Aniversario Dana

España despierta de luto por la tragedia ferroviaria en Urda, cuando se cumplen dos años de la DANA: "Estaremos unidas para siempre"

Como señal de respeto a las víctimas del choque de trenes en Urda se ha aplazado el acto de homenaje que iba a realizar la Associació de Víctimes de la Dana.

Se cumple un año de la DANA en Valencia

España despierta de luto por la tragedia ferroviaria en Urda, cuando se cumplen dos años de la DANA que dejó 233 muertes en la Comunidad Valenciana

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

España amanece de luto por las víctimas del choque de trenes en Urda el mismo día que se conmemora el segundo aniversario de la trágica DANA que dejó 233 muertes en la Comunidad Valenciana. Aquel 19 de octubre de 2024 era martes y fue la tercera vez en los últimos 50 años que en Valencia se registraron acumulados de lluvia superiores a los 700 litros por metro cuadrado.

Las letales inundaciones además de cobrarse una desmesurada cantidad de vidas humanas provocó daños materiales millonarios y una estampa de destrucción bajo el lodo. Las violentas avenidas de agua y sedimentos se llevaron por delante la vida de 233 personas, dos de ellas aún desaparecidas, y destruyeron 129.000 vehículos, dañaron 69.000 viviendas, inutilizaron 10.000 ascensores, anegaron garajes, cubrieron de fango todo tipo de infraestructuras y dejaron una cicatriz en los kilómetros de afectados aún por cerrar.

El Gobierno valenciano aprobó el año pasado que cada 29 de octubre será 'Día de recuerdo a las víctimas de la dana' y una jornada de luto en la Comunitat Valenciana, donde las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos en señal de respeto y pésame.

El acto de homenaje que la Associació de Víctimes de la Dana iba a protagonizar por la tarde junto al barranco del Poyo en Paiporta, 'la zona cero de la zona cero', se ha aplazado al próximo jueves 5 de noviembre a las 19:00 como señal de respeto ante el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA. Visiblemente emocionada con lo ocurrido ha querido reiterar sus condolencias a los afectados por el accidente en Toledo e indica: "Estaremos unidas para siempre, 28 y 29. Pensar que el 28 de octubre fue el último día de nuestras vidas con normalidad. Con lo cual que ayer sucediese eso para nuestra asociación fue un golpe durísimo".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Antonio García, farmacéutico de Urda: "Cuando llego a la cabina del AVE no había cabina, era un amasijo de hierros, cadáveres y gente moribunda"

Antonio García, farmacéutico de Urda

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Antonio García, farmacéutico de Urda

Antonio García, farmacéutico de Urda: "Cuando llego a la cabina del AVE no había cabina, era un amasijo de hierros, cadáveres y gente moribunda"

Accidente de trenes en Urda, Toledo

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Emiliano García-Page eleva a 69 el número de muertos

Conversación con la maquinista del Iryo
Choque de trenes Toledo

La conversación de la maquinista del Iryo con el centro de control 5 minutos antes del choque: "Estoy todavía detenida"

Accidente de trenes en Urda
ACCIDENTE TRENES

Las incógnitas del accidente de trenes en Urda, Toledo: ¿Por qué no se frenó el AVE y qué falló en el sistema LZB?

VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo
Accidente trenes Toledo

VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo

Antena 3 Noticias ha recreado en vídeo con Inteligencia Artificial la cronología del impacto de los trenes en Urda, desde que se cayó el sistema LZB hasta el choque.

Diego Martínez
TRAGEDIA TRENES

El Sindicato de Maquinistas denuncia la filtración de los audios del accidente de trenes en Toledo: "Esa información tenía que estar custodiada"

Diego Martín reclama en Antena 3 Noticias una investigación independiente y rigurosa tras la tragedia ferroviaria de Urda, y advierte de que difundir información parcial antes de conocer las causas puede alimentar la búsqueda de culpables sin contribuir a prevenir nuevos accidentes.

Imagen de los dos trenes siniestrados en Urda

Qué es la 'marcha a la vista': la orden que no recibió el maquinista del AVE y terminó chocando con el Iryo

Se cumple un año de la DANA en Valencia

España despierta de luto por la tragedia ferroviaria en Urda, cuando se cumplen dos años de la DANA: "Estaremos unidas para siempre"

Huelga en Renfe

Los maquinistas mantienen la huelga de Renfe un día después del accidente ferroviario de Urda

Publicidad