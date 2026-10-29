España despierta de luto por la tragedia ferroviaria en Urda, cuando se cumplen dos años de la DANA: "Estaremos unidas para siempre"

España amanece de luto por las víctimas del choque de trenes en Urda el mismo día que se conmemora el segundo aniversario de la trágica DANA que dejó 233 muertes en la Comunidad Valenciana. Aquel 19 de octubre de 2024 era martes y fue la tercera vez en los últimos 50 años que en Valencia se registraron acumulados de lluvia superiores a los 700 litros por metro cuadrado.

Las letales inundaciones además de cobrarse una desmesurada cantidad de vidas humanas provocó daños materiales millonarios y una estampa de destrucción bajo el lodo. Las violentas avenidas de agua y sedimentos se llevaron por delante la vida de 233 personas, dos de ellas aún desaparecidas, y destruyeron 129.000 vehículos, dañaron 69.000 viviendas, inutilizaron 10.000 ascensores, anegaron garajes, cubrieron de fango todo tipo de infraestructuras y dejaron una cicatriz en los kilómetros de afectados aún por cerrar.

El Gobierno valenciano aprobó el año pasado que cada 29 de octubre será 'Día de recuerdo a las víctimas de la dana' y una jornada de luto en la Comunitat Valenciana, donde las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos en señal de respeto y pésame.

El acto de homenaje que la Associació de Víctimes de la Dana iba a protagonizar por la tarde junto al barranco del Poyo en Paiporta, 'la zona cero de la zona cero', se ha aplazado al próximo jueves 5 de noviembre a las 19:00 como señal de respeto ante el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA. Visiblemente emocionada con lo ocurrido ha querido reiterar sus condolencias a los afectados por el accidente en Toledo e indica: "Estaremos unidas para siempre, 28 y 29. Pensar que el 28 de octubre fue el último día de nuestras vidas con normalidad. Con lo cual que ayer sucediese eso para nuestra asociación fue un golpe durísimo".

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