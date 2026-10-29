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Accidente trenes Toledo

VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo

Antena 3 Noticias ha recreado en vídeo con Inteligencia Artificial la cronología del impacto de los trenes en Urda, desde que se cayó el sistema LZB hasta el choque.

VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo

VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo | Antena 3 Noticias

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Belén Montero
Belén Montero
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Para hacerse una idea de la dimensión del accidente de trenes en Toledo, a la altura de Urda, en el que han perdido la vida al menos 68 personas y hay más de 100 heridos, esta recreación con IA elaborada por Antena 3 Noticias muestra cómo se produjo el choque.

A las 7:54 horas, desde la estación Madrid Puerta de Atocha, salía en dirección a Sevilla el tren Iryo 6076 con 147 pasajeros a bordo. Minutos más tarde, a las 8:00 horas, salía desde la misma estación el tren AVE 2080, con 393 pasajeros a bordo, que realiza la misma ruta que el tren de la compañía italiana.

A las 8:30 horas, el sistema de control cae por un fallo informático y en un tramo de 63 kilómetros se queda sin el sistema de seguridad LZB, lo que produce la detención de los trenes que circulaban.

A las 8:36 horas se toma desde el Centro de control la decisión de que el tren AVE reanude la marcha con normalidad aún con el Iryo parado, según ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

De 8:36 a 8.53 horas el AVE recorre 25 kilómetros, con el Iryo detenido, alcanzando una velocidad que podría alcanzar los 200 km/h. Es entonces cuando se produce la colisión entre el tren AVE y el Iryo. La investigación ya está en marcha para esclarecer todo sobre el accidente de los trenes en Toledo.

Las incógnitas del accidente de trenes en Urda, Toledo: ¿Por qué no se frenó el AVE y qué falló en el sistema LZB?

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