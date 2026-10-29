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Los maquinistas mantienen la huelga de Renfe un día después del accidente ferroviario de Urda

Se mantiene la huelga convocada por los maquinistas de Renfe para este jueves, un día después del accidente ferroviario de Urda (Toledo). El paro, anunciado el pasado 16 de octubre, reclama mejoras en la seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el colectivo.

Huelga en Renfe

Huelga en Renfe Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Los maquinistas de Renfe mantienen la huelga de 24 horas convocada para este jueves, 29 de octubre, para reclamar mejoras en la seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el colectivo. El paro, anunciado el pasado 16 de octubre, coincide con la jornada posterior al accidente ferroviario de Urda (Toledo) por lo que se produce en un momento de especial preocupación por la seguridad del ferrocarril.

La huelga afecta a los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías, con servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En Alta Velocidad y Larga Distancia se mantiene el 73% de las circulaciones habituales, mientras que en Media Distancia el porcentaje es del 65%. En Mercancías, los servicios mínimos se sitúan en el 26%.

¿Qué reclaman los maquinistas?

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) convocó el paro para denunciar el bloqueo de compromisos relacionados con la seguridad ferroviaria y la fiabilidad del material rodante.

Entre sus principales demandas figuran el establecimiento de protocolos vinculantes ante alertas meteorológicas y criterios claros para coordinar las comunicaciones cuando se detecta un riesgo en la vía. El sindicato también reclama que se cumplan los acuerdos sobre la incorporación de nuevos maquinistas, las interrupciones de los tiempos de conducción y la atención a los profesionales que sufren un arrollamiento.

Además, Semaf pide avanzar en la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación de los maquinistas.

Renfe, por su parte, rechaza los motivos de la convocatoria y sostiene que ha cumplido los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado en febrero. La compañía considera que algunas de las reivindicaciones exceden sus competencias y dependen de otros organismos.

Servicio modificado por la huelga

A las posibles cancelaciones y modificaciones derivadas del paro se pueden sumar las alteraciones en el corredor ferroviario entre Madrid y Andalucía por la colisión en Urda.

Los viajeros deben consultar el estado de su tren antes de desplazarse a la estación, ya que los servicios mínimos no garantizan que todas las rutas mantengan la misma frecuencia de circulación.

Por otro lado, Ouigo tiene convocadas sus propias jornadas de huelga para el 30 de octubre y el 2 de noviembre, independientes del paro de este jueves en el Grupo Renfe.

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