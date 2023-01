Alberto Álvarez, séptima persona que logra tocar el fondo de la Deep Dive Dubai

Alberto Álvarez, un zaragozano de 34 años, se ha convertido en la séptima persona que toca fondo en la Deep Dive Dubai, la piscina más profunda del mundo y ubicada en Dubái. Una gesta que cobra más valor si se tiene en cuenta que este aragonés no había practicado apnea hasta hace 9 meses.

El reto era mayúsculo porque Alberto Álvarez debía descender 60 metros y aguantar la presión del agua, rodeado de nada menos que 14 millones de litros de agua.

"Me dije: 'voy a probar esto'. Me enganchó la sensación de la apnea. Tengo más de 900 inmersiones, he condensado el entrenamiento que mucha gente hace en varios años en unos meses", explica Alberto Álvarez a Antena 3 Deportes.

"La apnea no creo que sea un deporte extremo si se practica bien"

"Bajas a un metro por segundo más o menos. La inmersión son realmente dos minutos 20 ó 30 segundos para bajar 60 metros. Lo más complicado es compensar la presión", reconoce Alberto Álvarez.

Este zaragozano no considera que la apnea sea un deporte de riesgo y cree que ayuda a relajarse. "La apnea no creo que sea un deporte extremo si se practica bien", indica Alberto Álvarez.

La Deep Dive Dubai, la piscina más profunda del mundo con 60 metros de profundidad, fue inaugurada en 2021 y arrebató el privilegio de ser la piscina más profunda del mundo, que hasta esa fecha era la piscina Deep Spot de Varsovia, en Polonia.

Para llenar la Deep Dive Dubai se necesitaron 14 millones de litros de agua, el equivalente a seis piscinas olímpicas. Una instalación espectacular y que siempre mantiene el agua a unos 30ºC, una temperatura idónea para la práctica de la apnea y el buceo.