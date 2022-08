120 metros sin oxígeno: Arnaud Jerald bate el récord mundial de apnea por séptima vez

El apneísta francés Arnaud Jerald ha batido el récord mundial de buceo más profundo con bialetas, descendiendo a una profundidad de 120 metros. Jerald completó la inmersión en tres minutos y 34 segundos.

Es la séptima vez que el francés bate el récord mundial en su carrera y la segunda vez en la última semana, ya que bajó a 119 metros el pasado viernes. Jerald, de 26 años, competía en Vertical Blue, una competición anual que se lleva a cabo en las Bahamas, concretamente en el espectacular Blue Hole (Gran Agujero Azul).

"Sentí aún más presión hoy porque 120 es un número mítico y no todos creen que puedes hacerlo", dijo el apneísta de 26 años tras su triunfo. "Pero al final tenía confianza porque entrené bien y solo fue un metro más: he establecido cuatro récords mundiales aquí (en Bahamas) y me siento como en casa".

Jerald ganó el evento de doble aleta con peso constante: el buceador puede utilizar un peso para superar su propia flotabilidad, pero tiene que volver a la superficie con el mismo peso.

Rafa Nadal, su inspiración

Este francés a reconocido a L'Equipe que se inspiró en Nadal para conseguir este nuevo hito: "El día anterior vi la final entre Nadal y Federer en Wimbledon (2008), un partido de antología que había durado casi 5 horas. Me dio una gran energía".