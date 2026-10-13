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Shakira cierra las puertas de su casa en Madrid, el 'Macondo Park', después de hacer historia

Shakira y su 'Macondo Park' han hecho historia y han marcado un antes y un después en la concepción de los espectáculos musicales.

Shakira

Shakira cierra las puertas de su casa en Madrid, el 'Macondo Park', después de hacer historia | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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"Ahí te dejo Madrid". Shakira ha hecho historia tras sus 13 conciertos en la residencia europea que la colombiana ha organizado en la capital de España. 'Macondo Park' cerraba esta medianoche sus puertas con un broche de oro.

Desde que el pasado 18 de septiembre la de Barranquilla abrió las puertas de su casa en Europa a todo el mundo, han pasado por el Macondo Park más de 700.000 personas. Quienes se sumaron a la manada de 'La loba' en su paso por la capital española pudieron disfrutar de una producción sin precedentes, que combinó la experiencia de un festival temático con la magnitud del 'Estadio Shakira' como parte del 'Las mujeres ya no lloran world tour'.

Pelucas de colores, orejas de loba, máscaras, monedas o pañuelos fueron parte de los 'outfits' escogidos por los asistentes día tras día, que pacientemente guardaron las colas para poder hacerse una fotografía en los múltiples espacios de Macondo Park, que incluían desde una jaula hasta la figura de una gigantesca loba inflable. De acuerdo con la propia Shakira, más de 10.000 personas hicieron posible levantar la ciudad temática "mientras Madrid dormía".

Bajo el título de 'Gran despedida con amigos', esta última noche contó con la participación de Beelé, Maluma, Laura Pausini, Bizarrap y Dani Martín. Así, las 55.000 personas que se congregaron este lunes en el 'Estadio Shakira' decidieron unirse a la fiesta de último momento, llegando desde las todas partes del mundo.

Con este innovador modelo de espectáculo, Shakira no solo celebró sus tres décadas de carrera artística, también demostró que, si algo le han enseñado los años, es a facturar. Se estima un impacto económico de 200 millones de euros.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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