El actor británico Robert Pattinson ha sido elegido para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga. "Identidad confirmada", reza la publicación compartida en Instagram, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

De esta manera, Pattinson se convierte en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.