Mónica Carrillo, presentadora del informativo de fin de semana en Antena 3 Noticias, regresa a las librerías con El día menos pensado, una novela inspirada para encontrar el camino de regreso a ti.

La nueva obra de la escritora y periodista alicantina, se publicará el próximo 25 de noviembre de 2026, pero antes de su llegada a las librerías, los lectores podrán acercarse a su historia a través de sus primeras páginas, que están disponibles desde este fin de semana en Antena 3 Noticias.

¿De qué trata la novela de Mónica Carrillo?

El día menos pensado es una historia cargada de emociones que invita a reflexionar sobre las pérdidas, las segundas oportunidades y la importancia de recuperar el rumbo de la propia vida.

Su protagonista, Lucía, decide viajar a Formentera para intentar superar una ruptura sentimental y reencontrarse consigo misma. En una isla llena de recuerdos, descubrirá que dejar atrás el pasado no siempre es fácil, pero que a veces cambiar de escenario, conocer nuevas personas, y atreverse a empezar de nuevo puede ser el primer paso para sanar.

Con una historia luminosa y emotiva, la escritora aborda el proceso de reconstrucción personal y recuerda que, en ocasiones, el camino más importante es el que nos lleva de vuelta a nosotros mismos.

Una trayectoria consolidada en el periodismo y la literatura

Mónica Carrillo es una de las caras más conocidas de Antena 3, donde presenta los informativos de fin de semana y trabaja desde 2006. Licenciada en Periodismo y diplomada en Turismo, también ha desarrollado su carrera en TVE, la Agencia EFE y diferentes medios de comunicación, además de colaborar en radio.

En el ámbito literario debutó con La luz de Candela y Olvidé decirte quiero, dos novelas que tuvieron una excelente acogida entre los lectores. Posteriormente publicó obras como La vida desnuda, con la que obtuvo el Premio Azorín de Novela en 2020, y El viento nos llevará, entre otros títulos.

Con esta nueva publicación, la autora vuelve a acercarse al público a través de una historia sobre las emociones, los cambios y la capacidad de encontrar una nueva oportunidad cuando menos se espera.

Las primeras páginas en exclusiva